ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ БРЕНДА NESNOVA™

Информация для жителей городов #москва и городских округов #московскойобласти – #пушкино, #ивантеевка, #королев, #красноармейск, #юбилейный, #сергиевпосад, #щелково!

Преподаватели высшей категории со стажем 20+ лет, участники редакции СМИ АртМосковия – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, окажут всестороннюю поддержку и помощь детям, подросткам и взрослым в постижении основ мастерства изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и фортепиано, сольфеджио.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Вам необходимы консультации, связанные с поступлением в профильные среднеспециальные и высшие учебные заведения, репетиторство и другое?

Содействие в организации выставок художественного творчества детей и взрослых на площадках Москвы и Московской области?

Нужен приглашенный специалист в конкурсное жюри, в т.ч. и международного уровня?

МУЗЫКА

Необходима подготовка артистов (дети и взрослые) к концертам?

Требуется концертмейстерская работа с солистами-вокалистами и солистами-инструменталистами?

Нуждаетесь в уроках специального фортепиано, сольфеджио?..

Нужен приглашенный специалист в конкурсное жюри, в т.ч. и международного уровня?

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Необходимы публикации в СМИ представителям всех творческих дисциплин и их пресс-агентам?

Необходимы публикации методических разработок, статей, рефератов, и т.д. в СМИ преподавателям творческих и гуманитарных дисциплин?

Нужен сертификат о публикации в СМИ?

Обо всем это расскажем по телефону и Whats app +7 (925) 131-08-70, электронная почта info@artmoskovia.com .

НИ В ЧЕМ НЕ НУЖДАЕТЕСЬ?

Для вас новости культуры и искусства – СМИ «АртМосковия».

Напомним, ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ БРЕНДА NESNOVA™ - это структурное подразделение Медиа-группы АртМосковия (ИД «Аксиос»), созданное при поддержке участников редакции СМИ АртМосковия. Более подробная информация о наставниках и видах деятельности представлена на сайте https://ivart.tv/ .

PS. Планируется открытие и других творческих направлений, т.ч выставка-продажа работ художников Творческой мастерской, авторская сувенирная продукция, календари на 2024 год и др.

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