Творческо-образовательный «Комус Арт» приглашает к участию профессиональных художников и любителей искусства

Организаторы конкурса приглашают к участию всех желающих от 18 лет во взрослых номинациях. Девять направлений для творчества, электронные планшеты и крупный денежный приз – все это ждет конкурсантов и победителей. Участие бесплатное.

В 13-ом сезоне конкурса «Комус Арт» взрослые номинации проекта поделены на категории – «любители» и «профессионалы». Сделано это для того, чтобы оценка конкурсных работ была более объективной. Таким образом, у «профессионалов» будут более серьезные соперники, а «любители» смогут честно поучаствовать в соревнованиях на лучшую работу в своей категории.

Взрослые поборются за лидерство в номинациях: «Лучший рисунок с включением логотипа Комус»; «Лучшая фоторабота»; «Лучший видеоролик или видеоанимация»; «Комикс»; «Работа, выполненная при помощи компьютерных и графических программ»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Творческие композиции и поделки из товаров, приобретенных в Комусе»; «Креативный костюм с использованием товаров из ассортимента Комус»; «Фото или видео работа с нестандартным/интересным, но полезным применением товаров Комус».

Во всех взрослых конкурсных работах должен присутствовать логотип компании «Комус». При выборе номинаций с использованием товаров из ассортимента Комус необходимо сделать заказ в интернет-магазине «Комус» на сумму от 1500 руб., используя промокод АРТКОМУС.

Первые 100 участников возрастом от 18 лет, чьи уникальные работы пройдут модерацию будут награждены гарантированным подарком от компании «Комус» и партнеров конкурса.

Оценивать участников конкурса будут профессиональные члены жюри. Это известные деятели культуры, художники, дизайнеры, актеры и др.

Главный приз для взрослых в категории «любитель» – электронный планшет. Обладатель гран-при среди «профессионалов» получит денежный приз в размере 100 000 рублей от организатора конкурса компании «Комус».

Для того, чтобы заявиться на конкурс, необходимо заранее ознакомиться с полными правилами и требованиями к работам. А далее до 15 сентября 2023 г. направить работу через специальную форму на сайте : прикрепите фотографию рисунка или поделки или добавьте ссылку из Youtube на ваш видеоролик.

Итоги конкурса подведут 20 сентября 2023 года, а победителей наградят на финальном празднике, который пройдет в октябре в Москве. Формат мероприятия будет определен позже – следите за новостями на официальном сайте проекта «Комус Арт».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.