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«Ты думала, это навсегда»: ZAUR & MEIRINKITO представили новинку «Наряд»

editor
By editor
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zaur-merinkto
Фото © Rocket Records

Новый танцевальный хип-хоп трек ZAUR & MEIRINKITO «Наряд» готовится покорять танцполы. Все благодаря цепляющим припевам, рифмам и современной манере исполнения, сочетающей в себе речитатив и мелодичные вокальные акценты.

В лирике песни «Наряд» отражена непростая история отношений между хорошей девочкой и плохим парнем, погрязшим в проблемах с законом. Да, они любят друг друга, но герой понимает, что он портит жизнь своей половинке, и им лучше не быть вместе. Он раскаивается в своих ошибках и сожалеет, но он готов отпустить ее, чтобы дать ей шанс на счастливое и светлое будущее.

Динамичный и энергичный бит в стиле современного хип-хопа ведет слушателя через все перипетии сюжета, а хуки и припевы цепляют с первых аккордов, заставляя ритмично двигаться и подпевать.

«А ты к нему наденешь
Свой лучший наряд,
Пока его там где-то
Крутит наряд,
И не заметишь, как пройдут
Твои лучшие года,
Ведь он — твоя судьба,
Ты думала, это навсегда…»

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