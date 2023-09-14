«Ты мой сбой»: молодая поп-принцесса ELSEA представила новую песню

Для чувств нет преград, и любовь не подчиняется алгоритмам — именно с таким посылом ELSEA ворвалась в осень-2023: 13 сентября поп-принцесса презентовала публике новый ритмичный трек «Ты мой сбой».

Эта романтическая песня буквально заставляет слушателей почувствовать бабочек в животе и невольно прожить те эмоции, которые приносит с собой влюбленность, меняя привычный уклад жизни и наше сознание. А приятный девичий вокал, динамичная музыка и запоминающийся припев — та самая формула успеха, которая гарантирует, что этой осенью новинка «Ты мой сбой» точно взорвет танцполы и станет хитом любой молодежной вечеринки:

«Ты — мой сбой,

Вероятность всей моей системы

Снова в бой.

Сердце и разум без сомнений

Дали сбой.

И по краям я чувствую пламя,

Ты — исключение из всех моих правил…»

ELSEA — юная российская певица, трендсеттер молодежи и молодая артистка музыкального лейбла Rocket Records. За плечами fresh girl множество ярких треков — «Tik-Tok», «Ночь» и «Кай и Герда», «Не идеал», композиция «Летом на 42м», записанная совместно с певицей MIA BOYKA, а также песня «Весна» в коллаборации с крестным отцом — знаменитым артистом Григорием Лепсом.

Восходящая звезда не только радует поклонников громкими релизами, но и своими эффектными образами и выступлениями. ELSEA дает концерты на крупных музыкальных площадках страны и участвует во многих фестивалях и мероприятиях — «Большая Сцена» в Кремле, церемония вручения премии телеканала RU.TV, «Славянский Базар» в Витебске и «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, а также вечеринка RU.TV на сцене «Солнце Москвы», приуроченная ко Дню города. В планах перспективной артистки — продолжать совершенствовать свой талант и расти в профессиональном плане, добиваясь всё новых и новых высот музыкального Олимпа.

Танцевальная новинка «Ты мой сбой» от современной певицы ELSEA уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.

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