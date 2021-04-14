«Ты не целуй». Романс на стихи Михаила Гуцериева стал заглавной темой сериала «Осколки»

2 апреля 2021 года в эфире телеканала «Россия 1» состоялась телевизионная премьера второго сезона многосерийной драмы «Осколки» производства компании WeiT Media. Заглавной музыкальной темой был выбран романс в исполнении Полины Гагариной «Ты не целуй», написанный поэтом Михаилом Гуцериевым на музыку Вадима Усланова.
Впервые о продолжении полюбившегося сериала стало известно после премьеры клипа Полина Гагариной на композицию «Ты не целуй», который в социальных сетях GUTSERIEVMEDIA посмотрело уже более 2,5 миллиона человек. Режиссёр видео Антон Родин придумал трогательную историю, где вокал Полины Гагариной переплетается с кадрами из второго сезона популярной мелодрамы. В фильме приняли участие народная артистка России Лариса Удовиченко, и популярные актёры театра и кино Наталия Антонова, Александр Дьяченко, Татьяна Черкасова и Сергей Горобченко.
В премьерном сезоне «Осколков» есть всё: потрясающий актёрский состав, интригующий сюжет, а также великолепное музыкальное сопровождение. Композиция стала настоящей сенсацией: в социальных сетях живое исполнение Полиной Гагариной романса «Ты не целуй» уже собрало миллионные просмотры, а выступление пары фигуриста Александра Энберта и актрисы Ольги Кузьминой в проекте «Ледниковый период» на Первом канале под эту песню было названо одним из самых ярких за весь сезон популярного телевизионного шоу.
В творческой жизни Михаила Гуцериева романс «Ты не целуй» занял особое место. За стихи к композиции поэт получил диплом легендарного телефестиваля «Песня года 2020», также автор был признан победителем в номинации «Поэт года» на ежегодной Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2020».
«Есть песни, которые летят над землёй, есть стихи, которые заставляют остановиться и помолчать. Я считаю, что эта песня останется навсегда, потому что она попала в сердце абсолютно каждого поколения», — поделилась впечатлениями о романсе сама Полина Гагарина.
Смотрите 2‑ой сезон сериала «Осколки» с понедельника по четверг в 21:20 на телеканале «Россия 1».