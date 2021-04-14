«Ты не целуй». Романс на стихи Михаила Гуцериева стал заглавной темой сериала «Осколки»

2 апре­ля 2021 года в эфи­ре теле­ка­на­ла «Рос­сия 1» состо­я­лась теле­ви­зи­он­ная пре­мье­ра вто­ро­го сезо­на мно­го­се­рий­ной дра­мы «Оскол­ки» про­из­вод­ства ком­па­нии WeiT Media. Заглав­ной музы­каль­ной темой был выбран романс в испол­не­нии Поли­ны Гага­ри­ной «Ты не целуй», напи­сан­ный поэтом Миха­и­лом Гуце­ри­е­вым на музы­ку Вади­ма Усланова.

Впер­вые о про­дол­же­нии полю­бив­ше­го­ся сери­а­ла ста­ло извест­но после пре­мье­ры кли­па Поли­на Гага­ри­ной на ком­по­зи­цию «Ты не целуй», кото­рый в соци­аль­ных сетях GUTSERIEVMEDIA посмот­ре­ло уже более 2,5 мил­ли­о­на чело­век. Режис­сёр видео Антон Родин при­ду­мал тро­га­тель­ную исто­рию, где вокал Поли­ны Гага­ри­ной пере­пле­та­ет­ся с кад­ра­ми из вто­ро­го сезо­на попу­ляр­ной мело­дра­мы. В филь­ме при­ня­ли уча­стие народ­ная артист­ка Рос­сии Лари­са Удо­ви­чен­ко, и попу­ляр­ные актё­ры теат­ра и кино Ната­лия Анто­но­ва, Алек­сандр Дья­чен­ко, Татья­на Чер­ка­со­ва и Сер­гей Горобченко.



В пре­мьер­ном сезоне «Оскол­ков» есть всё: потря­са­ю­щий актёр­ский состав, интри­гу­ю­щий сюжет, а так­же вели­ко­леп­ное музы­каль­ное сопро­вож­де­ние. Ком­по­зи­ция ста­ла насто­я­щей сен­са­ци­ей: в соци­аль­ных сетях живое испол­не­ние Поли­ной Гага­ри­ной роман­са «Ты не целуй» уже собра­ло мил­ли­он­ные про­смот­ры, а выступ­ле­ние пары фигу­ри­ста Алек­сандра Энбер­та и актри­сы Оль­ги Кузь­ми­ной в про­ек­те «Лед­ни­ко­вый пери­од» на Пер­вом кана­ле под эту пес­ню было назва­но одним из самых ярких за весь сезон попу­ляр­но­го теле­ви­зи­он­но­го шоу.



В твор­че­ской жиз­ни Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва романс «Ты не целуй» занял осо­бое место. За сти­хи к ком­по­зи­ции поэт полу­чил диплом леген­дар­но­го теле­фе­сти­ва­ля «Пес­ня года 2020», так­же автор был при­знан побе­ди­те­лем в номи­на­ции «Поэт года» на еже­год­ной Рос­сий­ской наци­о­наль­ной музы­каль­ной пре­мии «Вик­то­рия 2020».



«Есть пес­ни, кото­рые летят над зем­лёй, есть сти­хи, кото­рые застав­ля­ют оста­но­вить­ся и помол­чать. Я счи­таю, что эта пес­ня оста­нет­ся навсе­гда, пото­му что она попа­ла в серд­це абсо­лют­но каж­до­го поко­ле­ния», — поде­ли­лась впе­чат­ле­ни­я­ми о роман­се сама Поли­на Гагарина.



Смот­ри­те 2‑ой сезон сери­а­ла «Оскол­ки» с поне­дель­ни­ка по чет­верг в 21:20 на теле­ка­на­ле «Рос­сия 1».

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