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«Ты весна»: MAXIM ZAVIDIA выпустил новый танцевальный хит

editor
By editor
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maxim zavidia - ты весна - хит

2 мая 2025 года международный артист Maxim Zavidia выпустил новый танцевальный сингл «Ты весна». Яркая и динамичная композиция с моментально запоминающимся хуком создана специально для вечеринок, клубов и праздничных мероприятий.

Фраза «Ты весна, вкусно пахнешь…» буквально врезается в память с первых секунд. «Услышав песню один раз — она останется в памяти навсегда», — отмечает сам исполнитель.

Популярный артист, известный по участию в таких проектах как «Голос», «Песни на ТНТ» и «Ну-ка, все вместе», продолжает укреплять свои позиции на музыкальной сцене. В 2025 году Maxim Zavidia был удостоен премии KOVA как «Лучший международный поп-исполнитель».

Сингл «Ты весна», выпущенный на следующий день после дня рождения певца (1 мая), уже претендует на звание главного весеннего хита сезона.

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