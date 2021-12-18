«Ты – звезда корпоратива!»: Алиса Вокс выпустила новогодний новый клип с неочевидным финалом

Алиса Вокс представила новогоднее видео на свою песню «Корпоратив» в эстетике сериала «Офис». По сюжету нового клипа действия происходят в самом обычном офисе, где все сотрудники уже устали от работы под конец года и готовы по-настоящему оторваться. Однако директора компании не стали оповещать и устроили свой корпоратив с размахом.

«Клерки всея Руси от Калининграда до Владивостока узнают в этом видео себя и своих коллег. Клип снят в жанре псевдодокументалистики, что создает полное ощущение натуральности происходящего. Сейчас людям надоели вылизанные глянцевые картинки: им хочется что-то совершенно узнаваемое и родное», — рассказывает о концепции нового клипа Алиса Вокс.

Все в лучших традициях: новогодняя елка, гирлянды, нарезки и, конечно же, много алкоголя. Вот только даты на календаре совсем не новогодние: душа сотрудников так хотела праздника, что решили отпраздновать Новый год 31 марта. К слову, бухгалтерский год как раз и завершается в конце марта, так что сотрудники почти не ошиблись. Однако наутро в самый обычный рабочий день заходит босс и пребывает в полном шоке от происходящего.

«Я задумала этот клип буквально 2 недели назад, в начале декабря. За две ночи написала сценарий, разработала персонажей и костюмы, ещё два дня носилась по городу, покупая реквизит. После такого активного марафона были 4 суток, когда я непосредственно режиссировала и монтировала ролик и звук», — рассказывает о подготовке и съемочном процессе Алиса Вокс.

Певица не только полностью придумала идею и сценарий клипа, но и была на площадке режиссёром-постановщиком, художником по костюмам, а также занималась режиссурой монтажа. В самом клипе снялись Ксения Штейрина, актриса сериала «Поступь Богини» и Дмитрий Хасис, юморист телеканала ТНТ.

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