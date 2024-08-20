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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваТысяча музыкантов Rock’n-Mob’а дала эпический старт музыкальному фестивалю Sandlerfest

Тысяча музыкантов Rock’n-Mob’а дала эпический старт музыкальному фестивалю Sandlerfest

editor
By editor
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sandlerfest - барабаны на вднх

Мощный музыкальный флешмоб Rock’N’Mob прошел на ВДНХ 18 августа 2024 года. Почти тысяча музыкантов одновременно исполнили мировые и отечественные рок-хиты. На площади Промышленности, на фоне макета ракеты Юрия Гагарина прозвучала легендарная «Трава у дома» группы «Земляне». Кроме того, музыканты исполнили «Thunderstruck» AC/DC, «Eye Of The Tiger» Survivor и «Улетай на крыльях ветра» Александра Бородина.

— «Улетай на крыльях ветра« — композиция из оперы «Князь Игорь», которую Александр Бородин написал по мотивам «Слова о полку Игореве», причем он сам сочинил либретто, — рассказывает организатор фестиваля Игорь Сандлер. — Заканчивал оперу уже Николай Римский-Корсаков, 180-летию со дня рождения которого мы посвящаем в этом году Sandlerfest.

Среди участников флешмоба выделялся 9-летний барабанщик Артём Маслов, который треть своей жизни играет на ударных инструментах.

— Мне это очень нравится, испытываю от этого радость и кайф, — признался юный барабанщик.

Чтобы играть синхронно, понадобилось полгода репетиций небольшими группами. Благодаря этому 18 августа на ВДНХ слаженно прозвучали 150 барабанов, более 200 гитар, а также трубы, кларнеты, балалайки, бас-гитары, домры и клавишные. Флешмоб объединил людей разных возрастов и разных профессий.

Флешмоб дал старт международному фестивалю прогрессивной музыки Sandlerfest. Зрителей ждет еще больше музыки на международном фестивале Игоря Сандлера Sandlerfest на ВДНХ. Пять из шести площадок можно будет посетить бесплатно.

В событии примут участие более 150 коллективов из разных стран мира: Россия, Израиль, США, Франция, Греция, Армения, Болгария, Грузия, Ямайка, Узбекистан, Камерун, Замбия, Ирландия, Нигерия, Руанда и другие. На SandlerFest будут представлены практически все музыкальные направления — от классики с использованием современных жанров до рока. Среди участников — Николай Носков, Артур Беркут, Мариам Мерабова, группа «Мастер», экс-солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер.

— Мы хотим всему миру показать, что музыка объединяет, — говорит Игорь Сандлер.

Фото – Фонд Игоря Сандлера

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