Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в регионы

Около 1 тысячи предметов передаст Музей Победы для экспонирования на выставках в учреждениях культуры и образовательных организациях России в год 80-летия Победы. Выставочные проекты, посвященные подвигу Красной армии и советского народа, при участии московского музея на Поклонной горе будут открыты на 27 площадках: от Москвы до Сахалина.

«В юбилейный год по всей стране готовятся новые выставки и праздничные мероприятия. В музеях, библиотеках и других образовательных и культурных учреждениях расскажут о вкладе в Победу солдат и командиров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны — всех, кто боролся и победил нацизм», — рассказали в Музее Победы.

Раритеты из фондов Музея Победы в этом году смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Рязанской, Тульской, Самарской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской областей, Красноярского края, Чувашской Республики. Около 300 живописных и графических работ, писем военных лет и других предметов музей передал для масштабных художественных проектов «Судьба одна на всех» в Самарском областном художественном музее и «Художники Победы» в Чувашском национальном музее. В РОСИЗО на выставке «Маршруты Победы» представят уникальные документы и фотографии участников войны из собрания Музея Победы. Впервые будут расшифрованы и озвучены материалы о боевом пути рядовых бойцов, в которых раскрываются неочевидные факты и детали партизанской жизни, быта и примеры их «обыкновенного» героизма.

Также, например, в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства на выставке «Музыка Побед» будут показаны баян маршала Мерецкова, трофейная губная гармошка, портативный патефон участника войны и др. В выставочный проект «Победа ковалась в бою и труде» Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника войдут предметы амуниции, снаряжения и быта красноармейцев 1930-1940-х годов.

Выставки в регионах при участии Музея Победы будут проводиться до конца 2025 года.