Тюнинг и скорость: зрители по достоинству оценили выставку Auto Tuning Show 2025

В необъятном пространстве конгрессно-выставочного центра «Патриот», на площади в 10 000 квадратных метров гости смогли оценить по достоинству более двухсот уникальных автомобилей. На выставке можно было увидеть как ультрасовременные тюнингованные машины, так и винтажные экспонаты — настоящую «Электроволгу», редкую и восстановленную Audi S4 и раритетную «Чайку» в ярко алом цвете на золотых дисках — на стенде Power Wheels.

Гостям запомнился также «Волгатти» — гибрид BMW 6 Series и «Волги», похожий на Bugatti, который в течение нескольких лет разрабатывали инженеры из мастерской «Лихой топор». Любителей брутального стиля вдохновили исполины со стенда Jeep Custom. А японские боевые корчи от команды Time Up причудливо сочетали в себе атмосферу уличных гонок и элементы уличного хулиганства.

Ценители экстрима по достоинству оценили дрифт-шоу специальных гостей. Наиболее находчивые гости смогли поучаствовать в различных конкурсах с ценными призами, среди которых — брендированная одежда.

Изюминкой выставки стало дрифт-такси, где каждый желающий под чутким надзором опытного пилота мог прокатиться с ветерком и почувствовать себя настоящим гонщиком. Желающих поучаствовать в этих активностях пристегивали ремнями безопасности, надевали на них шлем, и пилот проезжает с ним трассу в режиме боевого заезда. Испытавшие это невероятное приключение единодушно признавались, что адреналина им как минимум хватит теперь до следующей такой выставки.

В ходе Auto Tuning Show 20 апреля прошла пресс-конференция, спикеры которой затронули глобальные проблемы автотюнига, а также сошлись на том, что между красивой женщиной и навороченной машиной настоящий мужчина однозначно выберет последнюю. По их словам, несмотря на возможность создавать уникальные автомобили в единственном экземпляре, это увлечение еще не приобрело массового распространения из-за своей дороговизны. Своей миссией они видят популяризацию автотюнинга среди молодежи — в том числе, и с помощью 3D-принтеров.

— Хочется поддерживать наше производство и понимать, что мы можем очень много отечественной продукции выпускать самостоятельно — независимо от того, что происходит вовне. Сейчас многие актуальные тенденции авотюнинга осуществляются именно в нашей стране, — сказал Дмитрий Санников, владелеец детейлинг-сервиса Pro Service.

Никого не оставил равнодушным и танцевальный баттл Hit Bit Battle. Красивые, стройные и отлично подготовленные физически девушки продемонстрировали самые разные танцы и стили. Это были по-настоящему горячие битвы под одобрительные выкрики болельщиков.

Также во второй день Auto Tuning Show 20 апреля, помимо основных активностей длившихся оба дня, состоялось множество забавных состязаний, вроде прослушивания и замера самого громкого выхлопа среди участников выставки. Кульминацией прошеших двух дней стало награждение Топ-10 лучших авторов