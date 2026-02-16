Тюремный Голливуд возвращается

На телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера Мотор», который продолжает историю тюремной киностудии в глухой тайге и расширяет уже знакомую зрителям вселенную проекта.

Производством сериала занимается компания «Руки Вверх Production». «Мотай!» сохраняет фирменную интонацию оригинального проекта — VHS-эстетику, ностальгическое настроение и ироничный взгляд на кинопроизводство, в котором большие амбиции постоянно сталкиваются с суровой реальностью.

Начальник колонии Тимофей Назаров по-прежнему работает в глухой тайге и всё так же мечтает выбраться в столицу. Он уверен, что его идея с тюремной киностудией была правильной — просто в прошлый раз что-то пошло не так. Однако прежний режиссёр Николай Виденин вышел на свободу, и Назарову приходится искать нового постановщика. В колонию попадает известный московский режиссёр Матвей Селюжицкий, получивший кличку «Мотор». Используя свои связи, Назаров добивается его перевода именно к себе и ставит условие — продолжить «дело Виденина». В результате в колонии снова запускается киностудия, где начинают переснимать культовые голливудские блокбастеры с помощью подручных средств, самодельных декораций и актёров-заключённых.

Режиссёром сериала выступил Саша Абдуллаев, оператором — Антон Исаев, художником-постановщиком — Леонид Кипнис. Над проектом работала команда, знакомая зрителям по первому сезону: креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

В сериале снялись Максим Лагашкин, Константин Крюков, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселёв, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие актёры.

«“Мотай!” — логичное продолжение проекта, который стал для нас важным жанровым экспериментом. “Камера Мотор” показал, что зрителю интересны истории с яркой формой, узнаваемой интонацией и точным юмором. Спин-офф расширяет эту вселенную, усиливая её за счёт новых персонажей и ещё более смелого взгляда на сам процесс кинопроизводства. Для ТНТ это пример того, как успешный формат может развиваться дальше, не теряя своей идентичности», — говорит Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ.

«Мне всегда нравились истории про людей, которые делают большое кино буквально из ничего. “Мотай!” — именно про это. Про фантазию, упрямство и желание снять блокбастер, даже если вокруг тайга, мороз и под рукой только подручные средства. Мы очень любим этот мир и этих героев, и мне кажется, во втором дыхании истории стало ещё больше свободы, юмора и самоиронии», — комментирует Сергей Жуков, продюсер, основатель «Руки Вверх Production».

Комедийный сериал «Мотай!» состоит из 17 серий и продолжает исследовать тему кино как способа мечтать, выживать и сохранять иронию — даже в самых сложных ограниченных обстоятельствах.