У фонтанов ВДНХ начинается «отпуск»

Уже скоро завершается сезон работы фонтанов на ВДНХ. А это значит, что у гостей Выставки остается меньше месяца, чтобы успеть полюбоваться красотой архитектурных жемчужин. ВДНХ рассказывает, какие фонтаны нужно обязательно успеть увидеть в действии до начала холодов. Среди них фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок», которые были отреставрированы в рамках программы «Возрождение ВДНХ».

14 фонтанов Центральной аллеи — объект культурного наследия федерального значения — расположены в два ряда сразу за аркой Главного входа на протяжении 165 метров. Каждый из них находится в отдельной чаше в форме правильного восьмигранника из красного полированного гранита и имеет 12 вертикальных и 12 радиальных, расходящихся веером от центральной части, струй. Фонтаны были созданы по проекту Георгия Щуко и возведены к открытию ВСХВ (первое название ВДНХ) в 1954 году. В 2018 году фонтаны открылись после комплексной реставрации.

Самый узнаваемый — объект культурного наследия федерального значения фонтан «Дружба народов», созданный в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского и расположенный на одноименной площади. Внешний облик фонтана выполнен в лучших традициях классического фонтанного искусства XVII–XVIII веков. «Дружба народов» символизирует процветание СССР, основанное на единстве многонациональной страны. Композиция фонтана состоит из нескольких частей. Овальная чаша увенчана золотым снопом пшеницы, технической конопли и подсолнухов, сплетенных в большой сноп.

Фигуры фонтана «Дружба народов» символизируют советские республики, на момент создания фонтана их было 16. Позднее Карело-Финскую ССР преобразовали в автономную республику — Карельскую АССР, однако шестнадцатая скульптура фонтана осталась на своем месте. Золотые фигуры были отлиты на ленинградском заводе «Монументскульптура» и фактически являются «родственницами» петергофского Самсона. Девушки держат в руках сельскохозяйственные растения, которые чаще всего выращивались на полях родных республик.

В 2019 году фонтан был открыт после реставрации, проведенной впервые за 65 лет. В ходе реставрации скульптуры девушек были демонтированы. 25 реставраторов за 4 месяца восстановили 16 золотых красавиц. Чтобы 4-метровые скульптуры вновь засияли под солнцем, мастерам потребовалось порядка 4 килограммов сусального золота. Площадь бассейна фонтана составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Почти 800 струй поднимаются на высоту до 20 метров.

Возле павильона №58 расположен объект культурного наследия федерального значения фонтан «Каменный цветок». Идея композиция была навеяна Константину Топуридзе яркими образами уральских сказов Павла Бажова. Скульптурную часть фонтана выполнил Прокопий Добрынин. Фонтан изобилует пышными скульптурными деталями, в центре композиции — чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. В большой чаше расположены малые фонтанчики — чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тысячи квадратных метров. На гранитных постаментах, украшенных чугунными волютами, — 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик.

В 1954 году для украшения фонтана были использованы два вида смальты: цветной марблит из непрозрачного стекла и разноцветная кантарель из листов сусального золота различных оттенков.

В 2019 году фонтан отреставрировали и восстановили исторический облик 1954 года. В ходе комплексной реставрации были воссозданы скульптурные элементы, восстановлена историческая цветовая гамма фонтана. Фонтан предстал перед гостями Выставки в прежнем роскошном виде, как его задумывал Константин Топуридзе.

Фонтан «Золотой колос» — третий по величине исторический фонтан ВДНХ — также является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в центре 3-го Каменского пруда Ландшафтного парка Выставки. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Как и «Каменный цветок», «Золотой колос» — архитектурное детище Константина Топуридзе — был выполнен из железобетонных элементов, облицованных смальтой разных оттенков. На основании, отделанном красным полированным гранитом, установлены огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой. Если взглянуть на план фонтана сверху, то вместе с постаментом его композиция представляет собой шестиконечную звезду. Символика фонтана очевидна: колосья всегда означали возрождение, жизнь и плодородие.

В 2018 году фонтан был запущен после 30 лет «молчания». Благодаря мастерской работе реставраторов композиции вернули облик времен 1954 года. Специалисты обновили все внутренние конструкции фонтана, а также все трубы и водоподводящую систему.

Фонтан «Мальчик с рыбой» находится за объектом культурного наследия федерального значения павильоном №64 «Оптика» (бывший Ленинграда и Северо-Запада). У этого небольшого бассейна-фонтана целых три названия: «Рыбак», «Мальчик с рыбой» и «Мальчик, вытаскивающий рыбу».

Скульптура юного рыбака — полный аналог произведения скульптора Бориса Сона, выполненного в 1949 году и установленного в парке Победы в Ленинграде. Композиция была студенческой конкурсной работой скульптора при поступлении в институт живописи, скульптуры и архитектуры. На ВДНХ «Мальчик с рыбой» появился в ходе реконструкции павильона №64 по проекту автора павильона Евгения Левинсона. Чтобы не нарушать гармонии фасада павильона с прилегающим к нему сквером, зодчий не стал создавать пышный фонтан, а лишь установил скульптуру мальчика на невысокий постамент. Благодаря этому возникает иллюзия, что мальчик с неводом сидит на водной глади.

Скульптура на ВДНХ стала фонтаном только в конце 1970-х годов, когда к ней была подведена вода. Во время реконструкции сквера в 2014 году скульптура была поднята на более высокий постамент, а количество водных струй увеличено: теперь мальчика-рыбака окружает целое кольцо взлетающих ручейков.

В 2018–2019 годах на ВДНХ появились два сухих фонтана. Струи воды фонтана перед «Москвариумом» бьют вверх из-под земли, поднимаясь на разную высоту до 2,5 метра. В этом фонтане любят плескаться дети, а в вечернее время вода подсвечивается и окрашивается в разные цвета. Вокруг него размещен амфитеатр на 90 человек, где посетители могут отдохнуть, посмотреть на игру света и воды, а также насладиться видами Большой картины полей Ландшафтного парка.

Еще один современный фонтан, где нет привычной чаши, расположен у объекта культурного наследия федерального значения павильона №31 «Геология» (бывший «Лен и другие прядильные культуры»). 30 прохладных струй позволят освежиться в теплый весенний или жаркий летний день. А вечером, когда включают подсветку, на фоне фонтана можно сделать пару эффектных фотографий. Этот фонтан, как и сухой фонтан у «Москвариума», — часть Ландшафтного парка ВДНХ, который разработан французским ландшафтным архитектором Мишелем Пена.

Помимо вышеназванных фонтанов на территории ВДНХ есть фонтан «Ракета» на площади Промышленности, чаши у объекта культурного наследия федерального значения павильона №14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший Азербайджанской ССР, в котором сейчас работает Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики), ротонда с фонтаном и два каскадных фонтана возле объекта культурного наследия федерального значения павильона №66 «Советская культура» (бывший Узбекской ССР, где ныне находится Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан).

Также на Выставке можно полюбоваться на керамический фонтанчик в виде букета из масличных растений около объекта культурного наследия федерального значения павильона №30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры», в котором сейчас располагается Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ). Фонтан был построен в начале 1950-х годов по проекту архитектора В.М. Таушканова и инженера Н.В. Орехова. Верхняя чаша полностью керамическая. Ствол фонтана облицован различными деталями с изображением листьев и цветов. Высота фонтана составляет 3,38 метра, диаметр бассейна — 4,21 метра, средней и верхней чаши — 2,63 и 1,4 метра соответственно. К началу реставрации в 2020 году фонтан не работал более 40 лет и был почти полностью разрушен. Почти все керамические детали фонтана заново отливали по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. В 2023 году фонтан вновь был открыт после реставрации.