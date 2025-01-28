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«У края бездны»: в Москве состоялась премьера документальной киноленты об СВО

editor
By editor
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у края бездны - документальное кино об сво
Фото © Realdoc

27 января в Москве в главном кинотеатре страны «Октябрь» состоялась премьера документального фильма-тетралогии «У края бездны». Работа независимых авторов Максима Фадеева и Сергея Белоуса станет первым документальным фильмом об СВО, который покажут в кинотеатрах по всей стране.

Картина посвящена боевому пути штурмового батальона «Сомали» в марте 2022 года. Батальон в составе основных сил получает задание участвовать в освобождении Мариуполя. Камера ведёт зрителя по улицам города от первого лица, позволяя полностью погрузиться в реальность боевых действий. Помимо хроники, фильм включает ретроспективные элементы, освещающие предшествующий конфликт и раскрывающие личности героев. Два месяца ожесточенных боёв батальон «Сомали» вгрызается в каждый пылающий дом и разбитую улицу, героически вытесняя подразделения ВСУ к заводу «Азовсталь».

Со сцены фильм представили режиссер-оператор Максим Фадеев* и продюсер ленты, второй оператор Сергей Белоус**.

«Осенью 14-го года во время боёв за донецкий аэропорт я познакомился с ребятами из батальона «Сомали» — совершенно безбашенными пацанами, таких можно встретить только в шахтёрских посёлках Донбасса. Все эти годы они часто становились героями моих съёмок на передовой, — делится режиссер фильма Максим Фадеев. — Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным «Воробей» и бойцы первой ротно-тактической группы батальона «Сомали» стали моими проводниками и ангелами-хранителями. Рыжеволосому донецкому мальчишке Роману Воробьёву и его пацанам мы и посвящаем этот фильм».

Главный герой фильма — Роман Воробьев (позывной «Воробей») удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. А на премьеру специально приехали те немногие бойцы из отряда «Сомали», герои тетралогии «У края Бездны», которые вместе с создателями ленты также поднялись на сцену по позывным: «Цыган», «Дэр», «Хасан», «Камыш», «Лев», «Медведь», «Малой», «Зеба». В зале присутствовали родные погибших бойцов.

Сбор гостей и начало премьеры прошло под оригинальные музыкальные композиции Александра Осипаова из фильма в исполнении инструментального ансамбля-октета под руководством дирижера, лауреата многочисленных национальных и международных конкурсов Владимира Хайрова.

Показ фильма завершился повторным выходом авторов и героев фильма под бурные и продолжительные зрительские аплодисменты. Павших бойцов почтили минутой молчания.

Большой кинозал «Октября» был переполнен. Премьера прошла с аншлагом. Многие просто не смогли попасть на показ, выстроившись в огромную очередь перед главным входом. Гостями премьеры стали актриса и общественный деятель Ольга Будина, актер Игорь Петренко, продюсер Юрий Бардаш, пранкер Алексей Столяров (Лексус), блогер Лилия Абрамова (Татарка FM), дрессировщик Эдгар Запашный, актеры Аристарх Венес, Виктория Маслова, Дарья Белоусова, Полина Ольденбург и Василий Мищенко, а также телеведущие Екатерина Стриженова и Светлана Зейналова, певец Денис Майданов, поэт Влад Маленко, режиссер и кинопродюсер Ренат Давлетьяров, певец Юркисс, военный обозреватель и радиоведущий Кирилл Федоров, известный стример Жора CRPZDC, председатель комиссии общественной палаты РФ Александр Малькевич, военкор Дмитрий Стешин, писатель и общественный деятель Николай Стариков и многие другие.

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* Максим Фадеев — режиссёр-документалист, снимает войну в Донбассе с 2014 года. Автор 17 фильмов, награждён благодарственным письмом Президента РФ.

** Сергей Белоус — продюсер, директор фильма, второй оператор. С 2014 года освещает происходящее в Донбассе, с 2017 работает с Максимом Фадеевым в качестве кинодокументалиста.

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