У мемориала «Героям-панфиловцам» в поселке Дубосеково прозвучит «Выстрел Памяти»

16 ноября 2021 года, в День памяти героев-панфиловцев, у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам», который расположен у поселка Дубосеково Волоколамского городского округа, в 14.00 начнется масштабное мероприятие.

В качестве почетных гостей на него приглашены внучки генерала Панфилова – Айгуль и Алуа Байкадамовы, представительств посольств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, члены Ассамблеи народов Евразии и Международной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества».

В программе – вынос штандартов и Государственного флага Российской Федерации ротой почетного караула, обмен капсулами с землей между делегациями России и Казахстана, возложение цветов к мемориальному комплексу

Завершится мероприятие символическим «Выстрелом Памяти» из 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 – первого в мире артиллерийского орудия, которое собиралось на конвейере, и самой массовой пушки Великой Отечественной войны. Орудийный расчет составят военнослужащие одной из частей Западного военного округа – правнуки тех, кто 80 лет назад в Битве под Москвой начинал путь к Великой Победе.

Мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» был открыт в 1975 году и посвящен подвигу 28 воинов Красной Армии из дивизии генерал-майора И.В. Панфилова. 16 ноября 1941 года они с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью в течение четырех часов сдерживали бронетехнику и пехоту врага, отразив несколько атак и уничтожив 18 танков.

Участвовавшая в обороне Москвы 316-я стрелковая дивизия, которой командовал Иван Васильевич Панфилов, была сформирована в июле 1941 года из призывников и добровольцев из числа жителей Казахской и Киргизской ССР.

Генерал-майор Панфилов погиб 18 ноября 1941 года. В этот же день 316-я дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 23 ноября получила почетное наименование «Панфиловская».

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