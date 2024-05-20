У района Марьино появился свой трек, написанный нейросетью

«Марьино» — новый трек музыканта Дмитрия Бондаря, который стал исключительным проявлением внутреннего мира музыканта и его страсти к городу Москва и любимому району.

Родом из Новосибирска, Дмитрий переехал в столицу три года назад, и уже второй год живет в Марьино, районе Юго-Восточного административного округа. Его музыка — это способ передать свои чувства и эмоции, и именно трек «Марьино» стал воплощением его любви к этому уникальному району и городу в целом.

Музыкант рассказывает, что он считает район очень уютным и «близким по духу» благодаря его спокойной атмосфере, множеству парков и бульваров.

Дмитрий внезапно почувствовал желание подарить Марьино что-то творческое, так как район стал для него как родным.

Дмитрий Бондарь, по основной специальности, руководитель IT-проектов, но вот уже более десяти лет создает треки под разными псевдонимами. Музыкант также принимал участие в различных конкурсах и даже получил «Премию Рунета».

«Идея творческого подарка для Марьино возникла у меня спонтанным образом. Я написал текст, а вокал сгенерировала нейросеть, так как сам петь я не умею» – рассказывает музыкант.

Дмитрий отыскал на просторах интернета красивую съемку района с квадрокоптера и решил к треку сделать клип, получив разрешение от автора видео на использование видеоряда. В итоге, теперь каждый житель района сможет узнать свои родные места на клипе к треку «Марьино».

Кто в твоем сердце навсегда? Район – Марьино!