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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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У района Марьино появился свой трек, написанный нейросетью

editor
By editor
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«Марьино» — новый трек музыканта Дмитрия Бондаря, который стал исключительным проявлением внутреннего мира музыканта и его страсти к городу Москва и любимому району.

Родом из Новосибирска, Дмитрий переехал в столицу три года назад, и уже второй год живет в Марьино, районе Юго-Восточного административного округа. Его музыка — это способ передать свои чувства и эмоции, и именно трек «Марьино» стал воплощением его любви к этому уникальному району и городу в целом.

Музыкант рассказывает, что он считает район очень уютным и «близким по духу» благодаря его спокойной атмосфере, множеству парков и бульваров.

Дмитрий внезапно почувствовал желание подарить Марьино что-то творческое, так как район стал для него как родным.

Дмитрий Бондарь, по основной специальности, руководитель IT-проектов, но вот уже более десяти лет создает треки под разными псевдонимами. Музыкант также принимал участие в различных конкурсах и даже получил «Премию Рунета».

«Идея творческого подарка для Марьино возникла у меня спонтанным образом. Я написал текст, а вокал сгенерировала нейросеть, так как сам петь я не умею» – рассказывает музыкант.

Дмитрий отыскал на просторах интернета красивую съемку района с квадрокоптера и решил к треку сделать клип, получив разрешение от автора видео на использование видеоряда. В итоге, теперь каждый житель района сможет узнать свои родные места на клипе к треку «Марьино».

Кто в твоем сердце навсегда? Район – Марьино!

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