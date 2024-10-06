UBEL и L’ONE выпустили совместный сингл «Оригами»

4 октября группа UBEL совместно с Леваном Горозия (L’ONE) выпустили сингл «Оригами». Трек войдет в предстоящий альбом дуэта UBEL «Сувенир с земли».



«Оригами» — это ностальгия по беззаботной юности, по времени, когда все дороги открыты, а из проблем — только надвигающаяся сессия в универе. Трек на стыке хип-хопа и соула звучит тепло и атмосферно, будто добрая песня по радио из детских воспоминаний. Виниловые сэмплы, живые скрипки и духовые добавляют звучанию винтажности, подчеркивая общую тему взросления. А куплет Левана уравновешивает мечтательную песню толикой взрослого прагматизма, подобно совету старшего брата.

Леван Горозия (L’ONE):

С Варварой мы познакомились в рамках джазовых фестивалей и мне сразу запомнились ее вокал, способность держаться на сцене и музыкальность команды. Поэтому, когда поступило предложение сделать совместную песню и я услышал демо — сомнений не было, я практически сразу написал куплет. Очень рад нашему сотрудничеству! А еще Варвара работает вместе со своим братом Егором, у них семейный подряд, ну а у меня также семейный подряд с моим братом Мерабом. Поэтому в чем мы уж точно совпадаем, так это в любви к музыке и любви к братьям.

Варвара Убель и Егор Убель:

С первого же прослушивания куплета Левана мы остались в восторге от результата. Нам понравился флоу, идеально вписывающийся в звучание и, особенно, текст — он был написан с большим погружением в смысл трека. У Левана получилось сказать то, что не договорили мы. Идеальное дополнение.