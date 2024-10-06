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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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UBEL и L’ONE выпустили совместный сингл «Оригами»

editor
By editor
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оригами

 4 октября группа UBEL совместно с Леваном Горозия (L’ONE) выпустили сингл «Оригами». Трек войдет в предстоящий альбом дуэта UBEL «Сувенир с земли».

«Оригами» — это ностальгия по беззаботной юности, по времени, когда все дороги открыты, а из проблем — только надвигающаяся сессия в универе. Трек на стыке хип-хопа и соула звучит тепло и атмосферно, будто добрая песня по радио из детских воспоминаний. Виниловые сэмплы, живые скрипки и духовые добавляют звучанию винтажности, подчеркивая общую тему взросления. А куплет Левана уравновешивает мечтательную песню толикой взрослого прагматизма, подобно совету старшего брата.

Леван Горозия (L’ONE): 

С Варварой мы познакомились в рамках джазовых фестивалей и мне сразу запомнились ее вокал, способность держаться на сцене и музыкальность команды. Поэтому, когда поступило предложение сделать совместную песню и я услышал демо — сомнений не было, я практически сразу написал куплет. Очень рад нашему сотрудничеству! А еще Варвара работает вместе со своим братом Егором, у них семейный подряд, ну а у меня также семейный подряд с моим братом Мерабом. Поэтому в чем мы уж точно совпадаем, так это в любви к музыке и любви к братьям.

Варвара Убель и Егор Убель:

С первого же прослушивания куплета Левана мы остались в восторге от результата. Нам понравился флоу, идеально вписывающийся в звучание и, особенно, текст — он был написан с большим погружением в смысл трека. У Левана получилось сказать то, что не договорили мы. Идеальное дополнение.

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