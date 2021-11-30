Участниками молодежного онлайн-форума  «Наследие» стали более 30 тысяч человек

С 25 по 27 ноября 2021 года в онлайн-формате проходил IV Молодежный форум «Наследие», организованный Правительством Москвы. Он включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. В центре внимания участников были вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

«За четыре года аудитория форума кратно выросла. Если в 2018-м он привлек менее тысячи участников, то в этом году — уже более 30 тысяч. Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов. Заметно расширился и экспертный состав — своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например Германию, Нидерланды и Республику Корею», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Деловая конференция

Деловая программа собрала представителей профессионального и научного сообщества, органов власти и профильных СМИ. На пленарной сессии выступил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, а также урбанисты, архитекторы и другие специалисты.

В частности, спикеры рассказали о реставрации Миусского трамвайного депо, которое превратилось в крупнейший гастрономический квартал Европы, создании музея на базе электростанции ГЭС-2, реставрационных работах в Московском Императорском воспитательном доме И.И. Бецкого и Центральном телеграфе.

«Ежегодно в Москве мы реставрируем более 100 исторических достопримечательностей, — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Мы рады, что эта тенденция распространяется и в других городах России. Синергия федеральных и местных органов власти, профессионального сообщества, молодых специалистов, бизнеса и местных жителей поможет еще более успешно решать задачи сохранения исторических зданий и открытия на их территории новых объектов для досуга, просвещения, проживания и торговли».

В ходе круглых столов эксперты затронули такие темы, как историко-культурный код мегаполиса и современные технологии, помогающие в сохранении наследия.

Студенческий конкурс и познавательная программа

Отдельная программа предназначалась для студентов и молодых специалистов из разных регионов России. Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Крыма в ходе круглого стола представили концепции развития объектов культурного наследия своего города как новых точек притяжения для жителей и туристов.

Более 100 учащихся 13 ведущих профильных вузов столицы боролись за победу в студенческом конкурсе. Их разделили на восемь команд так, чтобы в каждой из них были представители различных специальностей: будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. Под кураторством экспертов они разрабатывали собственные проекты по реставрации Московского Императорского воспитательного дома. 26 ноября в ходе прямой трансляции состоялась защита проектов, голосование за лучшие конкурсные работы и церемония награждения победителей.

Призером конкурса стала команда, предложившая открыть на территории исторического здания современный комплекс «Город профессий». Это обширное культурное пространство с презентационными залами, коворкингом, литературным салоном и ландшафтным парком. Второе место завоевали авторы проекта «Студенческий кампус», включающего общежитие, музей и галереи. Третье место заняла команда с концепцией «Школа моды и дизайна», согласно которой должны быть созданы площадки для получения образования, проведения выставок и мероприятий. Зрители также участвовали в выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Абсолютное большинство голосов получила команда с концепцией «Дом детства», включающей музей детства, где посетители смогут проследить развитие игровых технологий и интернета.

В заключительный день форума прошли онлайн-лекции, мастер-классы и квизы на тему искусства, архитектуры, реставрации и дизайна.

Записи всех трансляций доступны на сайте форума и YouTube-канале столичного Департамента культурного наследия.

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