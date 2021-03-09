Участники арт-кластера «Таврида» придумали и реализовали творческий перформанс в Москве

Художник арт-кластера «Таврида» создал творческий перфоманс на презентации нового автомобиля Chery Tiggo 8 PRO в саду «Эрмитаж». Резидент арт-кластера Вадим Живов создал масштабную картину, которая демонстрирует, как бы мог выглядеть этот автомобиль, если бы его разрисовал нидерландский художник Пит Мондриан.
Художник Вадим Живов был выбран по результатам открытого конкурса, который провел арт-кластер «Таврида», совместно с автомобильной компанией Chery. Творцы должны были предложить концепцию для инсталляции, заточенной в ледяной куб новой модели Chery Tiggo 8 PRO. В рамках конкурса нужно было разработать концепцию декорирования ледяного куба, которая должна отражать представление художника о новом автомобиле и той среде, в которой машина будет гармонично размещена. Вадим Живов выбрал в качестве источника вдохновения творчество Пита Мондриана. Философия автомобильного бренда Chery пересекается с философией Мондриана и видением молодых художников арт-кластера «Таврида», выступающих за цвет, геометрию, простоту в деталях и технологии нового времени. В своей работе Вадим Живов использовал акриловые, а также люминесцентные краски, которые накапливают дневной свет и мягко светятся в темноте. До 14 марта любой желающий может увидеть арт-инсталляцию ICE CUBE в саду «Эрмитаж».
Победителю представилась возможность не только создать картину размером 2,5 х 2 метра на прозрачном листе пластика в рамках арт-инсталляции ICE CUBE, а также получить призы от «Тавриды» и лично испытать все преимущества новинки – кроссовера TIGGO 8 PRO – на длительном тест-драйве.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.