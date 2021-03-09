Участники арт-кластера «Таврида» придумали и реализовали творческий перформанс в Москве

Худож­ник арт-кла­сте­ра «Таври­да» создал твор­че­ский пер­фо­манс на пре­зен­та­ции ново­го авто­мо­би­ля Chery Tiggo 8 PRO в саду «Эрми­таж». Рези­дент арт-кла­сте­ра Вадим Живов создал мас­штаб­ную кар­ти­ну, кото­рая демон­стри­ру­ет, как бы мог выгля­деть этот авто­мо­биль, если бы его раз­ри­со­вал нидер­ланд­ский худож­ник Пит Мондриан.

Худож­ник Вадим Живов был выбран по резуль­та­там откры­то­го кон­кур­са, кото­рый про­вел арт-кла­стер «Таври­да», сов­мест­но с авто­мо­биль­ной ком­па­ни­ей Chery. Твор­цы долж­ны были пред­ло­жить кон­цеп­цию для инстал­ля­ции, зато­чен­ной в ледя­ной куб новой моде­ли Chery Tiggo 8 PRO. В рам­ках кон­кур­са нуж­но было раз­ра­бо­тать кон­цеп­цию деко­ри­ро­ва­ния ледя­но­го куба, кото­рая долж­на отра­жать пред­став­ле­ние худож­ни­ка о новом авто­мо­би­ле и той сре­де, в кото­рой маши­на будет гар­мо­нич­но раз­ме­ще­на. Вадим Живов выбрал в каче­стве источ­ни­ка вдох­но­ве­ния твор­че­ство Пита Мон­дри­а­на. Фило­со­фия авто­мо­биль­но­го брен­да Chery пере­се­ка­ет­ся с фило­со­фи­ей Мон­дри­а­на и виде­ни­ем моло­дых худож­ни­ков арт-кла­сте­ра «Таври­да», высту­па­ю­щих за цвет, гео­мет­рию, про­сто­ту в дета­лях и тех­но­ло­гии ново­го вре­ме­ни. В сво­ей рабо­те Вадим Живов исполь­зо­вал акри­ло­вые, а так­же люми­нес­цент­ные крас­ки, кото­рые накап­ли­ва­ют днев­ной свет и мяг­ко све­тят­ся в тем­но­те. До 14 мар­та любой жела­ю­щий может уви­деть арт-инстал­ля­цию ICE CUBE в саду «Эрми­таж».

Побе­ди­те­лю пред­ста­ви­лась воз­мож­ность не толь­ко создать кар­ти­ну раз­ме­ром 2,5 х 2 мет­ра на про­зрач­ном листе пла­сти­ка в рам­ках арт-инстал­ля­ции ICE CUBE, а так­же полу­чить при­зы от «Таври­ды» и лич­но испы­тать все пре­иму­ще­ства новин­ки – крос­со­ве­ра TIGGO 8 PRO – на дли­тель­ном тест-драйве.

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