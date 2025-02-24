Участники «Фабрики видеоигр» представят разработанные на проекте игры в рамках фестиваля «ИГРОКОН»

Участники акселератора Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы «Фабрика видеоигр» представят разработанные на проекте игры в рамках фестиваля видео и настольных игр «ИГРОКОН».

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» пройдёт выставка, на которой посетители смогут пообщаться с московскими разработчиками видеоигр. Студии-участники акселератора «Фабрика видеоигр» Real Life Games, RootGame, WATT STUDIO, Shadow games и другие представят 12 демонстрационных видеоигровых проектов. Среди них будут головоломки, нарративные приключения, экшн-игры, пошаговые тактики, аркады, стратегии и другие жанры. Посетители смогут оценить новинки, поделиться своими впечатлениями и предложениями с разработчиками.

Кроме того, в секции Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы будет представлен стенд, посвященный кластеру видеоигр и анимации, который откроется в столице уже в этом году. Посетители смогут ознакомиться с будущей инфраструктурой кластера.

В рамках секции Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы еще 20 столичных инди-студий смогут бесплатно представить свои разработанные видеоигровые проекты.