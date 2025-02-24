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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUУчастники «Фабрики видеоигр» представят разработанные на проекте игры в рамках фестиваля «ИГРОКОН»

Участники «Фабрики видеоигр» представят разработанные на проекте игры в рамках фестиваля «ИГРОКОН»

editor
By editor
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Рендер стенда АКИ Москвы на Игроконе. Изображение предоставлено пресс-службой АКИ Москвы
Рендер стенда АКИ Москвы на Игроконе. Изображение предоставлено пресс-службой АКИ Москвы

Участники акселератора Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы «Фабрика видеоигр» представят разработанные на проекте игры в рамках фестиваля видео и настольных игр «ИГРОКОН».

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» пройдёт выставка, на которой посетители смогут пообщаться с московскими разработчиками видеоигр. Студии-участники акселератора «Фабрика видеоигр» Real Life Games, RootGame, WATT STUDIO, Shadow games и другие представят 12 демонстрационных видеоигровых проектов. Среди них будут головоломки, нарративные приключения, экшн-игры, пошаговые тактики, аркады, стратегии и другие жанры. Посетители смогут оценить новинки, поделиться своими впечатлениями и предложениями с разработчиками.

Кроме того, в секции Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы будет представлен стенд, посвященный кластеру видеоигр и анимации, который откроется в столице уже в этом году. Посетители смогут ознакомиться с будущей инфраструктурой кластера. 

В рамках секции Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы еще 20 столичных инди-студий смогут бесплатно представить свои разработанные видеоигровые проекты.

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