Участники фестиваля «Московская весна» подготовили праздничную программу ко Дню Победы

В столице проходит фестиваль «Московская весна». Он стартовал 30 апреля. На 21 площадке для москвичей и гостей города проводят театрализованные представления, спортивные события, воркшопы и многое другое. Особую программу организаторы подготовили к 9 Мая. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в этот день с полудня, все желающие смогут присоединиться к тематическим мастер-классам, их запланировано больше 200, а также послушать выступления уже полюбившихся музыкальных коллективов — участников и победителей разных лет другого столичного фестиваля — «Московская весна a cappella».

«Акапельные коллективы споют на площадках по всему городу. Запланировано больше 90 выступлений. В День Победы и репертуар будет соответствующим — музыканты исполнят всем известные песни. Для детей подготовили свыше 200 мастер-классов. Ребятам предложат присоединиться к кулинарным урокам, занятиям по моделированию и созданию поздравительных открыток», — поделилась Наталья Сергунина.

В рамках акапельной программы перед гостями фестиваля выступят Jukebox Trio, «ПЯТЕRО», Moscow Gospel Team, El Grande, Московский казачий хор, академический хор Белгородской государственной филармонии и другие коллективы.

Гостям площадок в Северном Бутове (бульвар Дмитрия Донского, вл.11) и в Отрадном (ул. Хачатуряна, вл.13) в 12 часов предложат собрать объемную модель трамвая, который курсировал по Москве примерно 100 лет назад, а также троллейбуса 1940-х годов. Из современного транспорта — макет электробуса. К этой части мастер-класса можно присоединиться в 14:00.

В Братееве (ул. Ключевая, вл. 22) откроется студия живописи. Всех желающих там научат рисовать, писать акварелью, создавать иллюстрации и зарисовки. Так, дети смогут создать поздравительную открытку ко Дню Победы, выполненную в технике скрапбукинг. А на площадке в Южном Бутове (ул. Адмирала Руднева, вл. 8) будет работать весенняя эко-мастерская. Здесь пройдут творческие занятия. Посетителей научат делать гирлянды, блокноты, украшенные объемными цветами и подставки под горячее в технике декупаж.

В Марьине (ул. Перерва, вл. 52) и Новокосине (ул. Городецкая, вл.1) для детей и их родителей откроются школы музыки и танцев. Там предложат освоить азы диджеинга, а также разучить танцевальные связки.

На Тверской площади работают сразу два шале: «Цветочная оранжерея» и «Пальмовая оранжерея». На площадке проходят мастер-классы по созданию мини-огородов на подоконнике. Всех желающих учат выращивать зелень, а также создавать весенние букеты из разных цветов. Мальчикам интересно будет смастерить деревянный скворечник, а затем разукрасить его. Еще юным посетителям предложат сделать импровизированные салют из бумаги, блесток и страз.

Присоединиться к кулинарным мастер-классам приглашают сразу на 11 фестивальных площадках. В меню — блюда полевой кухни. Макароны по-флотски, гречка по-офицерски с грибами и луком, плов походный, тушеный картофель с мясом и приправами, рисовая каша с сухофруктами и, конечно, ароматный чай с чабрецом и ягодами.

Полное расписание работы фестивальных площадок — на сайте проекта «Московская весна».

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