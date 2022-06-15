Участники форума Леонида Агутина станут звёздами клипов лауреатов чемпионата ArtMasters

Национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters стал партнёром III-го Музыкального образовательного форума Леонида Агутина. Чемпионы ArtMasters в категории «Юниоры» снимут десять лауреатов форума в музыкальных клипах.

III Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдёт с 1 по 11 июля на горном Курорте Красная Поляна. На 10 дней Поляна 960 превратится в точку притяжения сотен талантливых детей со всей России. В 2022 году форум предложит качественную образовательную программу, специальные мероприятия и, конечно, море творчества. Специальными гостями и педагогами форума станут звезды российской эстрады.

Чемпионат ArtMasters — площадка, направленная на поиск и развитие специалистов в творческих индустриях. Фокус делается на backstage-направлениях. Среди прочих, будут специальные конкурсы для веб-дизайнеров, звукорежиссёров, геймдизайнеров, композиторов, сценаристов и других. С 2022 года участниками могут стать русскоговорящие граждане других стран.

«Подобные коллаборации расширяют возможности и способствуют творческой самореализации участников Чемпионата и Форума. Важно отметить, что это сотрудничество с Фондом закрепляет одни из основных задач ArtMasters — продвижение и интеграция финалистов Чемпионата в действующие проекты креативных индустрий», — отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

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