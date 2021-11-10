Участники II Международного конкурс исполнителей «Шелковый путь» продемонстрируют свой профессионализм в классической музыке

Каждый год музыкальное сообщество представляет многообразие всевозможных тенденций. Меломанам есть где разгуляться от эстрады, и электронных треков до назойливой попсы, звучащей на российских и западных концертных площадках. Отдавая дань вирусным модным тенденциям, мы постепенно забываем музыку классическую: произведения Мусоргского, Чайковского и других великих композициях, являющихся русским достоянием. Тем радостнее, что сейчас, несмотря ни на что, находится время для организации именно классических фестивалей.

В этом году первый этап II Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства «Шёлковый путь», посвящённого А.Н. Скрябину, пройдёт в декабре 2021 — январе 2022 года.

Лучшие классические произведения прозвучат в номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты вокал.

Высококвалифицированное жюри не только вынесет свой вердикт, но и пригласит таланты к грядущему сотрудничеству.

В настоящее время, до 1 декабря открыт приём заявок на отборочный онлайн- этап, с дальнейшим прослушиванием. Затем, в мае, состоится второй этап. А победители обоих этапов померяются силами в летнем очном Гранд-финале 2022 года. Лауреаты I Международного конкурса «Шёлковый путь», принявшие участие в Гранд-финале 2021 года, будут допущены к участию в Гранд-финале 2022 года автоматически.

Фестиваль-конкурс «Шелковый путь» имеет свою историю. I конкурс был посвящён С. С. Прокофьеву, в предварительных этапах приняли участие 400 музыкантов из России, Беларуси, Италии, Китая, Испании, Норвегии, Польши. Гранд-финал тогда с большим успехом прошёл в Коломне с 1 по 8 августа. Ребята выступили на концертах, с оркестром «Tchaikovsky orchestra » под управлением Сергея Лурана и приняли участие в мастер-классах известных музыкантов, преподавателей МГК им. Чайковского, МКГМИ им. Ф. Шопена, ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.

В состав жюри онлайн прослушиваний вошли не только профессора из России, но и из Норвегии, Болгарии, Австрии, Италии. Подобные конкурсы демонстрируют значимость классических музыкальных традицией, высококлассное и безупречное мастерство участников.

Подать заявку можно по предложенной ссылке. https://artistproject.ru/2021/09/18/shyolkovyj-put/

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