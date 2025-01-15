Участники кадровой программы Минкультуры России занимают важные посты

В первые рабочие дни января стало известно сразу о нескольких управленческих назначениях в государственных культурных учреждениях. В новый год с новыми руководителями входят Московский государственный институт культуры, Московское академическое художественное училище, Музей истории ГУЛАГа и Ростовский Кремль. Все назначенцы — участники кадровой программы Минкультуры России «Высшая школа управления в сфере культуры».

«Современные реалии ставят серьёзные, принципиальные вызовы перед сферой культуры. И важно, чтобы во главе культурных инстанций на всех уровнях стояли профессионалы, настоящие лидеры, которые будут не только управлять, но и транслировать правильные смыслы и ценности. Поэтому мы особое внимание уделяем подготовке управленческих кадров, для чего реализуем серию образовательных программ. «Высшая школа управления в сфере культуры» — это программа подготовки кадрового управленческого резерва высшего звена в области культуры и искусства. За год программа открыла нам целый ряд ярких управленцев, которые уже возглавляют или возглавят в перспективе высокие посты в учреждениях культуры», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

13 января объявили о назначении и. о. ректора Московского государственного института культуры. Им стал Дмитрий Сидоров, заслуженный работник культуры Луганской Народной Республики. Много лет он трудился на культурной ниве, возглавлял Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодёжи, спорта и туризма, был министром культуры, спорта и молодёжи ЛНР, в 2023–2024-х годах – министром культуры ЛНР.

«Для меня это назначение — большая честь и огромная ответственность. Современные творческие вузы, как и учреждения культуры, возделывают умы и души людей, а значит, качественная подготовка и смыслы, которые закладываются в будущих профессионалов, формируют прочный щит для защиты наших традиционных ценностей. И это очень ответственный процесс, — комментирует своё назначение Дмитрий Сергеевич. — Участие в программе ВШУК дало очень ценные знания и контакты, помогло создать базу сторонников и соратников. Я благодарю за оказанное доверие, готов трудиться на благо культуры России и для её народа».

Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа, совместив должность с руководством Музеем Москвы. Анна Владимировна много лет работает в сфере культуры в музейной отрасли. С 2019 года управляет Музеем Москвы: при ней была обновлена выставочная программа, стали проводиться крупные выставки с привлечением федеральных музейных фондов, музей получил образовательную лицензию, готовит гидов-экскурсоводов.

Директором Московского академического художественного училища стала Оксана Косарева. «В Московском академическом художественном училище, которому в этом году исполняется 100 лет, учится более 300 талантливых ребят. Это будущие художники, скульпторы, дизайнеры и реставраторы, которым предстоим сохранять, развивать и преумножать культурное достояние России. Создать для них и уникального педагогического состава училища достойные условия для работы и учёбы — это задача, которую мне необходимо выполнить. И благодаря знаниям, навыкам и новым, полученным на программе ВШУК компетенциям я надеюсь оправдать оказанное мне доверие руководства Минкультуры России», — отметила Оксана Валентиновна.

Ранее Оксана Валентиновна занимала пост министра культуры Московской области. При ней были реализованы проекты по развитию туризма в регионе, по повышению уровня туристической инфраструктуры и привлекательности региона. Последние шесть лет Оксана Валентиновна возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества в Минкультуры России, задача которого сохранять и продвигать народное творчества в стране.

Директором государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» назначен Никита Аникин. Никита Владимирович переходит на новый пост с должности заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. Кроме управленческой работы, Никита Владимирович преподаёт на историческом факультете МГУ, ведёт научно-исследовательскую деятельность.

«Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» — это одна из жемчужин Золотого кольца, важнейшая часть культурного кода нашей страны. Поэтому такое назначение — это, безусловно, огромная ответственность и серьёзнейший вызов для меня. Своей целью в первую очередь вижу бережное сохранение уникального наследия, которое хранит Ростовский Кремль, а также дальнейшее развитие музея как культурной институции федерального масштаба в условиях современных вызовов. Благодарю руководство Министерства культуры РФ и лично Ольгу Борисовну Любимову за оказанное высокое доверие. Трудно переоценить тот опыт и те знания, которые даёт участие в программе «Высшая школа управления в сфере культуры». Это прежде всего расширение кругозора, профессиональные связи, готовность изменяться вместе с новыми реалиями».

Все вновь назначенные руководители — участники кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Программа реализуется сфевраля 2024 года, её цель — формирование и подготовка кадрового управленческого резерва в области культуры и искусства. Организаторами программы выступают Министерство культуры РФ, Управление Президента РФ по общественным проектам, Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») при участии ВШГУ РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж».

За время программы уже состоялось 17 кадровых назначений в сфере культуры. Так, Ирина Ширшова назначена исполняющей обязанности министра культуры Ярославской области, Юлия Шуклина возглавила Министерство культуры Новосибирской области, Полина Глинских стала директором Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске, Владимир Лузан — новый ректор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске, Евгений Стодушный — первый заместитель художественного руководителя-директора Мариинского театра, Наталья Борисова назначена директором АНО «Центр креативных индустрий Республики Бурятия», Валентина Лиханова стала заместителем директора государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», Роман Олексин стал и. о. министра культуры Запорожской области.