Участники «Тавриды» под руководством студии XOVP сняли кино за 72 часа

С 19 по 25 сентября 2022 г. на «Тавриде» в Крыму прошел образовательный заезд «В эфире». Площадка арт-кластера стала территорией коллаборации 325 молодых профи со всей России, приехавших в арт-школы кино и сериалов, геймдизайна, новых медиа, виноделия и сыроварения, и арт-школы, посвященной развитию Дальнего Востока.

Арт-школа кино и сериалов, организуемая в партнерстве с центром развития региональных медиа и кино «Медиаполис», уже стала для «Тавриды» традиционной. Однако каждый год её состав, концепция и задачи меняются, адаптируясь под запросы индустрии. В этом году на площадку приехали продюсеры, режиссеры, сценаристы, операторы-монтажеры, звукорежиссеры, актеры и специалисты продакшена, кто-то индивидуально, а кто-то уже сформированными командами, чтобы погрузиться в съемочный процесс и за 72 часа снять и выпустить качественные короткометражные фильмы. Оборудование для съемок предоставила компания Kirillin Camera Rental.

Команда студии XOVP вошла в число экспертов арт-школы кино и сериалов и провела семь образовательных сессий, в рамках которых участники познакомились с технологией Virtual Production: методами построения работы, возможностями, которые открываются перед кинематографистами благодаря технологиям, основными аспектами построения процессов при съемках в виртуальном продакшене, калькуляции стоимости проекта. На примерах собственных кейсов («Приплыли!», «Контейнер 2») эксперты XOVP рассказали про новые технологии, разработки и методы их применения. В формате открытой дискуссии состоялось векторное обсуждение перспектив развития виртуальных технологий.

«Арт-школа кино и сериалов «Тавриды» — это прежде всего проект, нацеленный на вовлечение молодых талантливых специалистов в индустрию. Мы рады дать возможность познакомиться с технологиями и наработками в области виртуального продакшена, делиться опытом, подчерпнуть и взрастить новые кадры. Ведь сейчас, как никогда, нам нужны компетентные специалисты для развития новых методов и технологий, прогресса отечественного кинопроизводства», — рассказал Андрей Ерешко, продюсер картины «Приплыли!», со-основатель студии XOVP.

В рамках трека «снять за 72 часа в виртуалке» участники сняли киноролики по собственным сценариям с помощью технологии Virtual Production под руководством команды XOVP. Сценарии были отобраны предварительно, а три самых перспективные команды, включающие в себя всю съемочную группу от сценариста до монтажера, получили возможность всего за трое суток или 72 часа снять и смонтировать кинокартины.

«Три талантливые команды, с которыми нам довелось поработать в рамках проекта «снять за 72 часа на виртуалке» — это уже готовые съемочные группы талантливых и амбициозных ребят, которые сумели не только «впитать» наш опыт и поработать с технологией виртуального продакшена, но и зарядить нашу команду своим творческим азартом. Я верю – за такими ребятами стоит прогрессивное будущее киноидустрии», — рассказал Константин Королев, арт-директор студии XOVP.

Для съемок была создана виртуальная локация в стиле Sci-fi, а также изготовлена живая декорация, в которой взаимодействовали актеры. Специалисты XOVP кастомизировали виртуальную декорацию под задачи сценария каждой из команд.

«Мы работаем в арт-школе «Тавриды» уже второй год. Главная особенность этой арт-школы в том, что мы уделили больше внимания и времени командам и расширили часы работы на площадке: для каждой команды был организован двухчасовой прелайт и на период съемки заложено 6 часов, что в три раза больше, чем в прошлом году», — комментирует продюсер XOVP Ростислав Мусаев.

По итогам работы команд в мобильной студии XOVP родились три короткометражные картины очень высокого качества, отснятые с применением технологии Virtual Production за короткий промежуток времени.

«Получились очень крутые работы. В Виртуальном Продакшене было снято три коротыша. И, хотя локация была у всех одинаковая, работы получились очень разные и интересные. Я был приятно удивлён тем, что молодые ребята, которые ни разу не пользовались этой технологией, за 72 часа выдали достойный результат», — поделился режиссер Юрий Ярушников, со-основатель студии XOVP.

«Эти съемки были не простыми, но, в принципе, как и все. У меня очень давно было желание поработать с подобной технологией, и на «Тавриде» появилась такая возможность. Могу сказать, что в работе с экранами необходима дополнительная подготовка. Нужно ориентироваться в создаваемом пространстве, чтобы грамотно выставлять мизансцены, в этом нам очень помог заранее подготовленный прешут. Отдельно стоит отметить работу художественного цеха. С помощью реквизита и декораций можно погрузить зрителя в виртуальное пространство, в этом плане мы сделали все, что могли. Но если уделить этому больше внимания можно достигнуть лучших результатов», — поделился своими впечатлениями Григорий Сазанов — режиссер-постановщик, студент ВГИКа, автор короткого метра «Пустота» в рамках проекта «снять за 72 часа в виртуалке»

Фото – PR XOVP

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