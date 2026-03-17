Участники трио Bel Suono раскрыли свои кулинарные таланты

Пианисты-виртуозы Bel Suono оказались не только мастерами музыки, но и увлечёнными любителями кулинарии и необычных хобби. Накануне своего 15-летнего юбилея участники трио рассказали о своих увлечениях.

На днях трио легендарных пианистов-виртуозов Bel Suono удивило своих друзей и поклонников не только своим мастерством на сцене, но и кулинарным талантом. Антон Мосенков, Никита Хабин и Кирилл Гущин организовали завтрак по-итальянски. Договорившись с шефом столичного ресторана Extra Virgin, музыканты под его руководством приготовили пиццу с морепродуктами и угостили своих гостей.

«Идея провести завтрак в стиле Италии возникла у нас из-за их глубокого уважения к культуре этой страны. Италия — это страна музыки и страсти к искусству и вкусам. Мы хотели соединить эти два мира — музыку и гастрономию — чтобы показать, что вдохновение можно черпать из самых разных источников», — поделился Антон Мосенков.

Гости завтрака по-итальянски смогли насладиться традиционными итальянскими закусками, напитками и, конечно, фирменной пиццей, которую музыканты испекли собственноручно. Во время необычного «праздника вкуса и музыки» парни поделились историями о своих увлечениях вне сцены.

«Гастрономия — это тоже искусство, — считает Никита Хабин. — Она помогает нам расслабиться, вдохновиться и делиться этим с друзьями».

Кирилл Гущин добавляет: «Любовь к путешествиям и новым вкусам помогает мне расширять свои горизонты и черпать новые идеи для музыки».

По словам продюсера и создателя коллектива Bel Suono Лейлы Фаттаховой, страсть к искусству и разнообразные хобби Антона, Никиты и Кирилла вдохновляют их на новые творческие горизонты.

«За виртуозной игрой и сценическими выступлениями стоят яркие личности с богатым внутренним миром и искренней любовью к жизни», — добавляет Лейла.

Помимо страсти к музыке, участники Bel Suono имеют свои уникальные хобби, которые помогают им оставаться вдохновлёнными и создавать уникальные композиции.

Так, Антон Мосенков — не только виртуозный пианист, но и любитель технических новинок. Его увлечения включают фотографию, видеосъемку, путешествия и техническое творчество. Он любит чинить свою машину, а его интерес к IT и гаджетам помогает ему в создании музыкальных аранжировок и звукорежиссуре.

Никита Хабин — страстный поклонник хоккея, шахмат и джаза. Он увлечён историей и следит за событиями в России и мире. Его любовь к шахматам и спорту помогает развивать стратегическое мышление, а джаз — вдохновляет на импровизации в музыке.

Кирилл Гущин — фанат автомобилей, автогонок и прогулок по городу. Он также любит читать и петь, что помогает ему оставаться в гармонии с собой и находить новые идеи для творчества.

Эти разнообразные увлечения, как считают сами музыканты, помогают им черпать новые идеи и эмоциональные оттенки, делая их музыку ещё более выразительной и многогранной.

«В каждом из нас есть источник вдохновения, — говорит Антон. — Для меня это техника, путешествия и новые знания».

Кирилл добавляет: «Автомобили и спорт помогают мне оставаться активным и энергичным, а прогулки по городу — находить новые впечатления».

В этом году трио российских пианистов-виртуозов Bel Suono отмечает знаменательную дату — 15-летие своей творческой деятельности. В честь этого особого события 1 апреля в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт. По словам продюсера Лейлы Фаттаховой, это будет яркое и масштабное событие, которое подчеркнёт исключительный талант музыкантов, уникальность исполнения и впечатляющие масштабы творческой карьеры Bel Suono.

За прошедшие годы Bel Suono создали свой неповторимый стиль и узнаваемый почерк, работая в прогрессивном классическом кроссовере, соединяющем академическую традицию с современными технологиями, сценическим шоу и авторскими интерпретациями шедевров мировой и отечественной музыки. Их интерпретации классики поражают свежестью и глубиной, а виртуозность исполнения сочетает профессионализм с эмоциональной мощью и тонким вкусом.

На юбилейном концерте музыканты представят свои творческие эксперименты. Так, специальный гость Лолита Милявская эксклюзивно исполнит новую версию одного из своих хитов, выступив в необычном для себя амплуа. Ее совместная работа с Bel Suono обещает стать настоящим музыкальным сюрпризом для публики. Как и выступление талантливой поэтессы Анны Егоян, оно подарит зрителям уникальную возможность окунуться в богатство поэзии и ощутить силу слова. Еще одним специальным гостем станет диджей Леонид Руденко, известный во всем мире своими неповторимым танцевальными бэнгерами. Зрителей юбилейного концерта Bel Suono ждёт его музыкальный сет, в котором музыкант обещает соединить классику с современными танцевальными ритмами.