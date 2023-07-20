Участники заезда «Азия в фокусе» научились продюсировать в стиле ЛИНХЭ

Искусство постоянно развивается. И это касается самых разных индустрий и специальностей, в том числе продюсирования артистов. Современные проблемы требуют современных решений, ведь все стремительно меняется: сама индустрия, слушатель и артист. Как быть успешным в новых условиях, зачем выстраивать глубокие связи со своими слушателями, рассказала основательница SL Entertainment, автор книги «Продюсирование артиста в стиле ЛИНХЭ» Анастасия Степанова. Новому стилю продюсирования была посвящена отдельная концепт-сессия арт-школы современной музыки образовательного заезда «Азия в фокусе» на «Тавриде».

Современная музыкальная индустрия за последние десятилетия претерпела немало серьезных изменений. Современному слушателю важно чувствовать себя частью отдельного мира, быть максимально сопричастным к творчеству любимого артиста. А значит, и исполнителям необходимо больше работать над собственным брендом, творчеством и особенно много внимания уделять общению с аудиторией, чтобы вместе с ними познавать мир. В этом и заключается основа нового стиля продюсирования — линхэ.

В переводе с китайского языка «лин» — это постигать, а «хэ» — это мир. Поэтому искусство линхэ — это артисты, постигающие мир. Музыканты в данном случае выступают в качестве проводников для своих слушателей, они привносят в этот мир что-то свое, личное, уникальное. И ведут слушателей к новым, важным и для них смыслам.

«Артист на пути линхэ — это человек, который осмысливает окружающий мир, мир внутри себя и направляет своих слушателей. Он формирует поток новых идей и мыслей, эмоций и чувств. Разговаривает художественным языком со своей аудиторией. Артист развивает культурное и социальное пространство», — рассказала Анастасия Степанова.

По словам эксперта, прежде всего, каждому артисту необходимо определиться с ключевыми вопросами: кто он, какую историю он несет, какую вселенную создает и что может принести своей аудитории. Современный артист должен быть многогранной личностью с собственным стилем.

Современный слушатель — это потенциальный друг и партнер артиста. Одна из последних тенденций мировой музыкальной индустрии — запрос от слушателей на полноценное общение с артистом. Для этого необходимо создавать различные каналы связи между артистом и слушателем, чтобы поддерживать эту связь. Это основа стиля продюсирования линхэ.

Во время концепт-сессии Анастасия не только раскрыла ключевые составляющие придуманного ей стиля, но и ответила на вопросы участников арт-школы современной музыки. Музыканты интересовались, на каких каналах продвижения стоит сосредоточить свое внимание, как соответствовать запросам аудитории и, конечно, с чего именно начать создание собственной творческой вселенной. Эксперт подробно отвечала на вопросы и обещала прислать участникам необходимые материалы по более специфичным вопросам.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.