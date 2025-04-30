«Учитесь просто жить»: Елена Север выпустила жизнеутверждающую новинку

Новый сингл призывает остановиться и задуматься над тем, как живет каждый из нас. Ведь мы действительно часто спешим и упускаем возможности, не успевая проживать моменты, подаренные нам самой судьбой.

Музыкальная история «Учитесь просто жить» в прочтении Елены Север, созданная в соавторстве с Екатериной Приходько и Еленой Шандабыло, погружает слушателя в размышления о главных жизненных ценностях и скоротечности времени. Это глубокая и проникновенная песня о том, как важно принимать жизнь во всей ее полноте вместе с ее взлетами и падениями, а также учиться прощать, мечтать, быть смелее и любить по-настоящему.

Наполненные смыслом строки заставляют переосмыслить суть бытия, изменить себя и подход к жизни, сделав его более трепетным и осознанным. А мелодичная и душевная музыка делает композицию особенно запоминающейся и лиричной, вызывая положительный отклик в сердцах слушателей.

«Учитесь просто жить» — песня о жизни, мудрости, человеческих отношениях и о том, что нужно оставаться человеком, несмотря ни на что. Уметь отличать добро от зла. Помогать. Прощать. Любить. Ценить. Понимать. Мечтать. Уметь принимать мудрые решения не спеша. И, конечно, отвечать за свои поступки. Ведь все может оборваться в один миг», — поделилась Елена Север.