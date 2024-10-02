«Удачные песни»: LIVE Арена открыл новый сезон больших музыкальных праздников

29 сентября концертный зал LIVE Арена открыл новый сезон больших музыкальных праздников. Целое созвездие популярных артистов эстрады выступило на ежегодном фестивале «Радио Дача». В программу «Удачные песни» вот уже более десяти лет входят только самые любимые слушателями треки, которые чаще всего звучат в эфире. И почти треть номеров гала-концерта составили песни на стихи поэта Михаила Гуцериева.

Часть композиций почти не звучали на большой аудитории в живом исполнении, потому что вышли только в этом году. Татьяна Буланова остановила свой выбор на лирической песне «Мама моя милая» (музыка Андрея Ктитарева и Сергея Ревтова).

«Мои любимые слова в песне — «Слушай, моя доченька, слушай свою маму», — поделилась певица. — Мамины советы даются с высоты прожитых лет. Эти строки из песни очень созвучны и мне. Я с мамой часто спорила о чём-то. Но она всегда была права».

Александр Иванов и группа «Рондо» представили рок-балладу «Песня про любовь» (музыка Сергея Ревтова).

«Эта песня занимает особое место в нашем репертуаре, она мне очень нравится, — рассказал певец. — Жизнь вносит свои коррективы, не всегда мы можем прожить её с любимыми, это всё близко и мне. Песня многим придётся по сердцу, потому что она настоящая. Да и вообще, нет смысла петь то, что тебе не близко и не пропущено через сердце и душу. Если это не твой концепт, зритель сразу почувствует фальшь».

Группа «Фабрика» исполнила хит в восточном стиле «Любовь-карусель» (музыка Андрея Мисина).

«Это не первое наше сотрудничество с Михаилом Гуцериевым, — говорят солистки. — В каждой его песне — какая-то магия, на этот раз с восточной нотой. На лайнере «Астория гранде», в одном из недавних туров, мы воплощали сценарий клипа в реальную историю. Так получилось, что поэт как будто предвидел это наперёд».

Юлия Михальчик предложила зрителям свой августовский релиз «Любовь-сирота» (музыка Сергея Ревтова).

«Я очень благодарна Михаилу Гуцериеву за эту песню, — поделилась певица. — Она далась мне не так легко, пришлось работать над записью композиции, над её подачей в студии. Аранжировка получилась очень танцевальная, воздушная».

Слава исполнила на фестивале «Удачные песни» новинку сентября «В сердце бьёт молния» (музыка Сергея Ревтова).

«Это очень энергичная песня, — поделилась с прессой певица. — У меня на первых же фразах разошлась молния на костюме. Мне очень близки стихи Михаила Гуцериева. Они такие же энергичные, как и я. Считаю, что это будет суперхит. Это уже суперхит. Мы отработали три концерта, у нас начался большой тур, и все уже знают эту песню и воспринимают очень хорошо».

На сцене LIVE Арена прозвучали и любимые слушателями хиты прошлых сезонов на стихи Михаила Гуцериева. Ольга Бузова блистала с пронзительной композицией «Верни» (музыка Дарьи Кузнецовой).

«Песня «Верни» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой занимает особое место в моём сердце, — рассказала Ольга. — Это очень глубокое произведение, и вокально я раскрылась в нём по-новому. Я проживаю её каждый раз, когда исполняю. Особенно версию под фортепиано со скрипкой. Так глубоко чувствовать артиста может не каждый человек. Я счастлива, что этот великий автор предложил мне стать частью его музыкальной истории. Песня попала в ротацию и стала «Песней года» в 2023 году».

Максим Олейников исполнил городской романс «Я ревную», который тоже полюбился слушателям.

«Меня всегда вдохновляют стихи. Сейчас около десяти песен ждут своего часа. Я читаю стихи Михаила Гуцериева и вдохновляюсь. Каждое стихотворение можно разложить на четверостишия, афоризмы. И каждый раз, когда перечитываешь, видишь новые краски», — пояснил певец.

Детский хор «Великан» спел трогательную песню «Мама» (музыка Игоря Зубкова), Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин напомнили о первой любви с игрой в «Крестики-нолики» (музыка Александра Соколова).

«Михаил Гуцериев подарил нам прекрасные песни, – рассказали на красной дорожке Наталья и Виктор. — Творчество поэта соединило много артистов вместе. «Крестики-нолики» песня школьная, чистая, целомудренная. Мы её приняли полностью. В клипе соединили детство и юность поэта и наши юношеские переживания. Получился добрый, искренний фильм. А в песне «Кусочек сладкого пломбира» мы предложили вариант стихов, и они, к нашей радости, были приняты автором».

Триумфальным финалом фестиваля «Удачные песни» стал выход на сцену Филиппа Киркорова с песней «Чёрная пантера» (музыка Сергея Ревтова).

«На песню «Чёрная пантера» уже снят клип, — раскрыл секрет Филипп. — Премьера 29 ноября в кинотеатре «Художественный». Это будет настоящий прорыв в истории отечественного шоу-бизнеса. Любимая строчка в песне — «Я пробиваю дно». Я напророчил себе некоторые события в жизни. Но я всегда как пою, так и живу. Песня оказалась судьбоносной, знаковой. На данный момент в моей творческой жизни она занимает главное место».

Фестиваль «Удачные песни» сменил локацию на LIVE Арена в связи с событиями в Крокус Сити Холле. Все билеты, проданные на апрельский концерт, были действительны. Зрители смогли увидеть любимых исполнителей, проникнуться уникальной атмосферой и получить незабываемое праздничное настроение. Музыкальный марафон «Радио Дача» не только не уступил прежним концертам технически, но и приобрёл новый масштаб благодаря большей вместимости современной зрелищной площадки.