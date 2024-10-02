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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Удачные песни»: LIVE Арена открыл новый сезон больших музыкальных праздников

editor
By editor
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удачные песни

29 сентября концертный зал LIVE Арена открыл новый сезон больших музыкальных праздников. Целое созвездие популярных артистов эстрады выступило на ежегодном фестивале «Радио Дача». В программу «Удачные песни» вот уже более десяти лет входят только самые любимые слушателями треки, которые чаще всего звучат в эфире. И почти треть номеров гала-концерта составили песни на стихи поэта Михаила Гуцериева.

Часть композиций почти не звучали на большой аудитории в живом исполнении, потому что вышли только в этом году. Татьяна Буланова остановила свой выбор на лирической песне «Мама моя милая» (музыка Андрея Ктитарева и Сергея Ревтова).

«Мои любимые слова в песне — «Слушай, моя доченька, слушай свою маму», — поделилась певица. — Мамины советы даются с высоты прожитых лет. Эти строки из песни очень созвучны и мне. Я с мамой часто спорила о чём-то. Но она всегда была права».

Александр Иванов и группа «Рондо» представили рок-балладу «Песня про любовь» (музыка Сергея Ревтова).

«Эта песня занимает особое место в нашем репертуаре, она мне очень нравится, — рассказал певец. — Жизнь вносит свои коррективы, не всегда мы можем прожить её с любимыми, это всё близко и мне. Песня многим придётся по сердцу, потому что она настоящая. Да и вообще, нет смысла петь то, что тебе не близко и не пропущено через сердце и душу. Если это не твой концепт, зритель сразу почувствует фальшь».

Группа «Фабрика» исполнила хит в восточном стиле «Любовь-карусель» (музыка Андрея Мисина).

«Это не первое наше сотрудничество с Михаилом Гуцериевым, — говорят солистки. — В каждой его песне — какая-то магия, на этот раз с восточной нотой. На лайнере «Астория гранде», в одном из недавних туров, мы воплощали сценарий клипа в реальную историю. Так получилось, что поэт как будто предвидел это наперёд».

Юлия Михальчик предложила зрителям свой августовский релиз «Любовь-сирота» (музыка Сергея Ревтова).

«Я очень благодарна Михаилу Гуцериеву за эту песню, — поделилась певица. — Она далась мне не так легко, пришлось работать над записью композиции, над её подачей в студии. Аранжировка получилась очень танцевальная, воздушная».

Слава исполнила на фестивале «Удачные песни» новинку сентября «В сердце бьёт молния» (музыка Сергея Ревтова).

«Это очень энергичная песня, — поделилась с прессой певица. — У меня на первых же фразах разошлась молния на костюме. Мне очень близки стихи Михаила Гуцериева. Они такие же энергичные, как и я. Считаю, что это будет суперхит. Это уже суперхит. Мы отработали три концерта, у нас начался большой тур, и все уже знают эту песню и воспринимают очень хорошо».

На сцене LIVE Арена прозвучали и любимые слушателями хиты прошлых сезонов на стихи Михаила Гуцериева. Ольга Бузова блистала с пронзительной композицией «Верни» (музыка Дарьи Кузнецовой).

«Песня «Верни» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой занимает особое место в моём сердце, — рассказала Ольга. — Это очень глубокое произведение, и вокально я раскрылась в нём по-новому. Я проживаю её каждый раз, когда исполняю. Особенно версию под фортепиано со скрипкой. Так глубоко чувствовать артиста может не каждый человек. Я счастлива, что этот великий автор предложил мне стать частью его музыкальной истории. Песня попала в ротацию и стала «Песней года» в 2023 году».

Максим Олейников исполнил городской романс «Я ревную», который тоже полюбился слушателям.

«Меня всегда вдохновляют стихи. Сейчас около десяти песен ждут своего часа. Я читаю стихи Михаила Гуцериева и вдохновляюсь. Каждое стихотворение можно разложить на четверостишия, афоризмы. И каждый раз, когда перечитываешь, видишь новые краски», — пояснил певец.

Детский хор «Великан» спел трогательную песню «Мама» (музыка Игоря Зубкова), Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин напомнили о первой любви с игрой в «Крестики-нолики» (музыка Александра Соколова).

«Михаил Гуцериев подарил нам прекрасные песни, – рассказали на красной дорожке Наталья и Виктор. — Творчество поэта соединило много артистов вместе. «Крестики-нолики» песня школьная, чистая, целомудренная. Мы её приняли полностью. В клипе соединили детство и юность поэта и наши юношеские переживания. Получился добрый, искренний фильм. А в песне «Кусочек сладкого пломбира» мы предложили вариант стихов, и они, к нашей радости, были приняты автором».

Триумфальным финалом фестиваля «Удачные песни» стал выход на сцену Филиппа Киркорова с песней «Чёрная пантера» (музыка Сергея Ревтова).

«На песню «Чёрная пантера» уже снят клип, — раскрыл секрет Филипп. — Премьера 29 ноября в кинотеатре «Художественный». Это будет настоящий прорыв в истории отечественного шоу-бизнеса. Любимая строчка в песне — «Я пробиваю дно». Я напророчил себе некоторые события в жизни. Но я всегда как пою, так и живу. Песня оказалась судьбоносной, знаковой. На данный момент в моей творческой жизни она занимает главное место».

Фестиваль «Удачные песни» сменил локацию на LIVE Арена в связи с событиями в Крокус Сити Холле. Все билеты, проданные на апрельский концерт, были действительны. Зрители смогли увидеть любимых исполнителей, проникнуться уникальной атмосферой и получить незабываемое праздничное настроение. Музыкальный марафон «Радио Дача» не только не уступил прежним концертам технически, но и приобрёл новый масштаб благодаря большей вместимости современной зрелищной площадки.

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