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Регионы России

Указ Президента РФ: Музею Мирового океана присвоен высший статус охраны

By: T1

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Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2026 г. № 457 Музей-заповедник «Музей Мирового океана» отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Инициатива о наделении музея данным статусом была выдвинута Губернатором Калининградской области А.С. Беспрозванных в августе 2025 года.

Присвоение статуса особо ценного объекта культурного наследия предполагает отнесение учреждения к высшей категории охраны и государственного учёта, а также предусматривает особые формы государственной поддержки. Указанное решение создаёт условия для сохранения активных темпов развития музея и реализации перспективных планов его деятельности.

В соответствии с действующим законодательством, Правительство Российской Федерации обеспечивает правовые, финансовые и материальные условия, необходимые для сохранности, целостности и неотчуждаемости собраний, коллекций и фондов объектов, отнесённых к особо ценным. Функции депозитария Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации осуществляет Министерство культуры Российской Федерации. Объекты, включённые в Государственный свод, могут быть представлены Российской Федерацией в ЮНЕСКО для включения в Список всемирного наследия.

Генеральный директор Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Д.В. Миронюк прокомментировал данное событие следующим образом: «Присвоение статуса особо ценного объекта является подтверждением внимания со стороны руководства страны и высшей степенью доверия коллективу. Музей Мирового океана, основанный в 1990 году С.Г. Сивковой, за относительно непродолжительный период своего существования стал востребованным среди широкой аудитории и, что наиболее важно, способствовал сохранению значимых объектов морского культурного и природного наследия России. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина можно рассматривать как знаковое событие для Калининградской области в год её 80-летия. Данное решение вызывает чувство законной гордости у сотрудников музея и всех жителей региона за результаты своей деятельности и за страну в целом».

В состав Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации входят такие учреждения, как Государственный Эрмитаж, Большой театр России, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и другие значимые объекты страны. Включение Музея Мирового океана в указанный перечень подтверждает его высокую культурную и историческую значимость для Российской Федерации.

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