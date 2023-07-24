УЛЬЯНОВСК: Главным событием уходящего лета станет Международный фестиваль искусств «Аркадия»

Фестиваль пройдет с 24 августа по 3 сентября в Ульяновске. Он соединит в себе различные направления современной культуры и искусства. Ожидается, что это 10-дневное уникальное событие удивит жителей и гостей города.

20 июля в Молодежном центре современного искусства состоялась большая пресс-конференция, посвященная проведению Международного фестиваля искусств «Аркадия». Спикерами выступили директор Ульяновского областного художественного музея, продюсер фестиваля Анна Маркеш Карвалейру, Сидорова Евгения Евгеньевна – министр искусства и культурной политики Ульяновской области, Дашко Александр Александрович – советник Министра искусства и культурной политики Ульяновской области, директор АНО «Содружество творческой молодежи», председатель Совета молодых литераторов Ульяновской области, член Союза писателей России, Жиляев Виктор Валерьевич – заведующий Молодежным центром современного искусства, менеджер по работе с партнерами фестиваля «Аркадия».

«Мы все ближе подходим к периоду, который ежегодно нас встречает темой творчества нашего земляка, народного художника СССР, лауреата государственных премий, Аркадия Пластова. В этом году 31 января исполнилось 130 лет со дня рождения художника. И поэтому мы с особым вниманием готовимся к XIII Международной ассамблее художников «Пластовская осень», которая впервые станет частью большого фестиваля искусств «Аркадия». Мы получили поддержку Министерства экономического развития РФ, Ростуризма на проведение большого события, привлекающего туристов. Поддержка составила более 11 млн. рублей» — отметил министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

«Идея фестиваля была поддержана губернатором Ульяновской области А.Ю. Русских в прошлом году во время проведения Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Мы подумали, что Аркадий Пластов как живописец с мировым именем является туристическим брендом. Когда мы обратились в этимологии термина и понятия «Аркадия», то выяснили, что Аркадией в Древней Греции называлась идиллическая область, территория на которой объединялись различные искусства. И мы решили, что слоганом для фестиваля будет девиз «Ульяновск — райское местечко». Возникла идея провести такой фестиваль, который объединит все виды искусств на территории Российской Федерации» — рассказала директор Ульяновского областного художественного музея Анна Карвалейру.

В обширную программу фестиваля также войдут: музыкальные площадки, фестиваль-лаборатория народной культуры «Солнцестой», фестиваль креативных городов ЮНЕСКО «Перекрёсток», школа «Аркадия» - площадка для публичных лекций и мастерских с выдающимися деятелями культуры и искусства, музыкальный проект «Ночная Аркадия», а также XIII Международная ассамблея художников «Пластовская осень», в рамках которой состоится вручение двух художественных премий: Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова и региональной Молодёжной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. Архангельского.

Сейчас определено, что события фестиваля будут проходить на территории бывшего Суворовского училища, Ульяновском речном порту, улице Федерации и в филиалах Ульяновского областного художественного музея. Планируется, что фестиваль будет разделен на 2 уикэнда.

Первый уикэнд фестиваля пройдет с 24 по 27 августа:

На територии Суворовского училища любителей музыки ожидают концертные выступления таких исполнителей, как «Settlers» (г. Санкт-Петербург), «тима ищет свет» (г. Москва) «Сироткин» (г. Москва), дуэта «Алексей Борисов и Катя Рекк» (г. Москва), «Ночной проспект» (г. Москва), «Pole» (г. Санкт-Петербург), «Сестренка» и «Парнишка» (г. Санкт-Петербург), ансамбля современной музыки InterText (г. Екатеринбург), Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дядюры и др.

На сцене улицы Федерации состоится шоукейс «Аркадия. MUSIC», на котором будет представлено творчество местных музыкальных групп в различных жанрах.

Отдельным блоком запланированы мероприятия «Ночной Аркадии», которые состоятся на территории Ульяновского речного порта. Будет звучать экспериментальная электронная музыка и состоится серия кинопоказов.

Как рассказали организаторы фестиваля, главная задумка «Аркадии» в объединении различных видов искусств. Для этого организаторы устраивали большой всероссийский конкурс, на который поступило около 200 заявок от различных деятелей культуры и искусства. Было отобрано 10 заявок конкурсантов, которым организаторы оплатят питание, проезд, проживание и расходные материалы.

Так, например, на открытой площадке будет создана большая льняная инсталляция Ульяны Розиной из г. Екатеринбурга. Зрители узнают о традициях вязальщиц в Поволжье. Художественная практика Ульяны основана на переосмыслении традиций вязания, которому ее научила бабушка. Будучи девочкой, ее бабушка работала на текстильном заводе в поселке Языково Ульяновской области. А ранее жила в селе Прислониха, где, как она рассказывала, Аркадий Пластов рисовал ее с подругами на реке, как своих односельчан.

На первом уикэнде ожидается показ «Мультидисциплинарного спектакля современного танца Dissociation» от студии танца «Athena Dance Company» (г. Москва). Посредством танца, вокала и музыки в спектакле будет отражено, как в противоречивой, непоследовательной личности рождается сильное раздвоение чувств — между интенсивной потребностью в близости и потребностью в автономии, а также, как эти бесконечные переходы между слиянием и диссоциацией проявляются внешне, в отношениях с другими людьми. Athena Dance Company — частый участник фестивалей, концертов, выступлений на телевидении, а также на театральных площадках с танцевальными спектаклями. С 2012 г. в проекте принимают участие артисты балета Большого театра.

Независимый театральный коллектив «Московки» (г. Москва) представит зрителям спектакль «Зика» по творчеству Зинаиды Серебряковой. Используя образы героев картин, актеры через музыку, ритмы, звуки и песни погрузят зрителей в жизнь и искусство художницы. Спектакль насыщен фольклорной музыкой, народными напевами с использованием музыкальных инструментов. Звуковой ряд спектакля создаст особое акустическое пространство внутреннего мира персонажей картин Серебряковой.

Хореограф Мария Власова и танцевальная лаборатория «Точка зрения» из Красноярска представит перформанс «Зазеркалье». Хореограф сокращает расстояние между перформерами и зрителем, погружая всех в ускользающее измерение. Тут и зеркальность, отражения, тени. Отражения одних реальностей в других, тени от проекций расширяют восприятие и утраивают пространство.

Творческое объединение «Место движения» (г. Москва) покажет спектакль «Впечатление. Восход солнца», в котором будет переосмыслена картина Клода Моне.

Для любителей литературы запланирована отдельная программа. В рамках Международного фестиваля искусств «Аркадия» пройдет двухдневная программа креативных городов ЮНЕСКО по направлению - литература и издательское дело.

26 и 27 августа пройдет первый книжный маркет от независимых издательств со всей России! Маркет пройдет в два дня на открытых площадках города, каждый желающий сможет приобрести научно-популярную, детскую, документальную литературу, а также познакомиться с ведущими независимыми издательствами со всей России.

Фестиваль «Перекресток» объединит более десяти независимых книжных издательств со всей России: AD Marginem (Москва), детское издательство A+А (Москва), издательство МИФ (Москва), издательство музея современного искусства GARAGE (Москва), Ульяновский дом печати, V-A-C Press (Москва), издательство книжного магазина «Циолковский» (Москва), издательство No Kidding Press.

Планируется широкая параллельная программа фестиваля:

лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации книг от ведущих спикеров представленных издательств;

школа научного комикса для детей и их родителей от Фонда «Будущее время»;

мастерская молодого писателя «Платиновый век» в рамках программы «Регион для молодых» Министерства молодежного развития Ульяновской области.

Как рассказал Александр Дашко, мастерская молодого писателя «Платиновый век» соберет в одном месте молодых писателей Поволжья. Запланированы открытый микрофон, литературные чтения и встречи с писателями в рамках книжной ярмарки.

Семейная программа на фестивале также предусмотрена: в рамках фестиваля запланирована Детская образовательная программа «Лаборатория иллюстраторов», на которой ребят ждут встречи с художниками и мастер-классы.

26 и 27 августа в рамках фестиваля пройдет «Школа научного комикса» для детей, подростков и их родителей. Это совместная программа Фонда исследовательских, культурных и просветительских проектов «Будущее время» (Москва) и Ульяновского областного художественного музея, реализуемая в рамках Международного фестиваля искусства «Аркадия».

Школа научного комикса — это интенсив по созданию комиксов для детей, подростков и их родителей. В школе каждый желающий сможет сделать свой комикс на основе городской истории, легенды или научного факта.

В реализации школы научного комикса примут участие сторителлеры и художники с мировым именем. Сторителлеры наглядно покажут и расскажут о том, как рассказывать истории в картинках и почему за комиксами будущее, помогут придумать сюжет для комиксов, а художники помогут разобраться в материалах для создания комиксов и техниках рисования. Участники смогут создать свой комикс-плакат на основе локальных сюжетов г. Ульяновска.

Итогом реализации программы станет издание каталога комиксов, куда будут включены все работы участников проекта.

В Молодежном центре современного искусства откроется выставка художника-иллюстратора Ирины Турченко (г. Москва). На фестивале запланирован показ перформанса «Папино варенье» от художницы. В рамках большого проекта МАЛИНОВЕДЕНИЕ, Ирина планирует показать инсталляцию «папино варенье» состоящую из 35 банок на каждый год ее жизни. Эта работа о коллективной памяти, рецептах передаваемых нашими родителями по наследству, о заготовках, как о способе выживания. В конце фестиваля, я планирую устроить пир с поеданием всех этих варений. Можно будет это сделать с горожанами.

«На фестивале также ожидается большое гастрономическое разнообразие для гостей фестиваля. Развернутся фуд-площадки от ресторанов Ульяновска», — отметил Виктор Жиляев.

Как рассказала продюсер фестиваля, Анна Карвалейру:

«На фестивале планируется два вида билетов: платные и бесплатные. Платными событиями станут концерты и спектакли, показанные на территории Суворовского училища. Билеты доступны на сайте. Бесплатная часть фестиваля пройдет на улице Федерации и затронет события «Пластовской осени». Чуть позже мы запустим продажи на отдельные дни. Конечно же, у нас на фестивале будут социальные браслеты: для участников СВО и их семей, для людей с ограниченными возможностями здоровья и для детей до 14 лет предусмотрен бесплатный вход. Также сейчас доступны билеты с большой скидкой для обладателей Пушкинских карт».

Изюминкой пресс-конференции стали вопросы от СМИ команды №8 Детского сада №8. Ребята задавали вопросы о детских развлечениях фестиваля.

Анна Маркеш рассказала, что будет построен специальный детский городок для посетителей «Аркадии».

Во второй уикенд фестиваля (1-3 сентября) в Ульяновской области пройдет XIII Международная ассамблея художников «Пластовская осень».

2023 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом педагога и наставника. Ассамблея 2023 года посвящена – 130-летию со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова. В этом году в Ульяновске впервые пройдет Международный фестиваль искусств «Аркадия», в обширную программу которого войдут: фестиваль-лаборатория народной культуры «Солнцестой», фестиваль креативных городов ЮНЕСКО «Перекрёсток», школа «Аркадия» - площадка для публичных лекций и мастерских с выдающимися деятелями культуры и искусства, музыкальный проект «Ночная Аркадия», а также XIII Международная ассамблея художников «Пластовская осень».

Торжественное открытие «Пластовской осени» состоится 1 сентября в Историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха – родина А.А. Пластова» в с. Прислониха богослужением в Богоявленском храме, здесь же пройдет концерт Мужского хора Московской государственной консерватории.

В Доме-музее Аркадия Пластова состоится открытие Юбилейной выставки произведений Аркадия Пластова из собрания семьи художника.

Ежегодный Международный пленэр художников в с. Прислониха пройдет с 25 августа по 3 сентября. В этом году в нем примут участие художники из Великого Новгорода, Омска, Сердобска, Казахстана и Ульяновска. Куратор пленэра - заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Ульяновского регионального отделения Союза художников России Ирек Нуртдинов.

В день открытия Ассамлеи художники представят результат своей работы на итоговой выставке.

Для гостей и участников «Пластовской осени», а также жителей Прислонихи будут работать различные тематические интерактивные площадки, пройдут творческие мастер-классы, туристические программы для гостей. Все желающие смогут принять участие в пешеходном маршруте «Живописная тропа Аркадия Пластова».

В рамках XIII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» откроется ряд знаковых выставочных проектов из музеев России и частных коллекций.

1 сентября в Музее Пластова (Гончарова,16) состоится открытие Юбилейной выставки Аркадия Пластова из собрания Государственной Третьяковской галереи и фондов семьи художника. Впервые в Ульяновске будут представлены два знаковых произведения Пластова из собрания Третьяковской галереи «Ужин трактористов» и «В деревне. Кружка молока».

В этот же день Ульяновское региональное отделение Союза художников России представит итоговую выставку выставки членов Ульяновского регионального отделения «Союз художников России» «Традиции и современность», которая откроется в Галерее Ульяновского союза художников.

2 сентября в 11:00 на бульваре Новый Венец начнет работу Массовый пленэр. Участниками пленэра станут учащиеся и преподаватели детских школ искусств города и области, ульяновские художники, студенты, учащиеся общеобразовательных школ, жители города. Местом проведения пленэра будут площадки перед зданиями Филармонии, Сельскохозяйственной академии, Художественного музея, Ульяновской областной научной библиотеки.

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Евгеньевна Сидорова поделилась, что главным событием «Пластовской осени» станет открытие новой экспозиции Ульяновского областного художественного музея, которое состоится 2 сентября в 17:00.

В залах музея будут представлены около 400 произведений, русской и западноевропейской живописи, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. Сквозными темами постоянной экспозиции станут презентация собрания Ульяновского областного художественного музея, этапы формирование музейной коллекции, история развития европейского и отечественного изобразительного искусства. Обновленные музейные залы позволили технически и концептуально расширить экспозицию, увеличить количество экспонируемых произведений искусства, сделать ее доступнее и комфортнее для посетителей.

Музей будет оснащен специализированным музейным оборудованием, соответствующим современным музейным стандартам. В залах будут модернизированы системы музейного освещения и подвесные системы, закуплены специализированные витрины для экспонирования декоративно-прикладного искусства, иконописи, скульптуры малых форм.

В 17:30 в выставочном зале Ульяновского областного художественного музея откроется выставка лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова ВТОО «Союз художников России». Союз художников России представит избранные произведения лауреатов Пластовской премии с 2011 года.

В Музее изобразительного искусства XX – XXI вв. (Льва Толстого, 51) 3 сентября в 15:00 состоится Торжественное открытие выставки из Собрания Государственного музея изобразительный искусств имени А.С. Пушкина «Предмет - Образ - Смысл. Западноевропейский натюрморт XVII - XIX веков» в рамках Представительства Пушкинского музея в Ульяновске. Впервые в Ульяновске будут представлены значительные живописные произведения западноевропейских мастеров Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции, Германии периода XVII – первой половины XIX века, хранящихся в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина, отражает историю развития натюрморта и поиски новой вещественности, всю многогранность жанра, раскрывающего вещь как форму жизни, норму мышления и мировосприятия. Церемония открытия завершится подписанием Соглашения о сотрудничестве Ульяновского областного художественного музея и ГМИИ имени А.С. Пушкина.

2 сентября в 11:00 в Ульяновской областной научной библиотеки имени И.В. Ленина (Дворце книги) начнет свою работу Международная конференция «Создание экспозиции в современном музее». Куратор Конференции – доктор искусствоведения, Президент Фонда поддержки творческой молодежи имени А.А. Пластова Татьяна Пластова.

3 сентября с 10:00 Конференция продолжит свою работу в Ульяновском областном художественном музее.

Завершит Ассамблею торжественное вручение Молодежной региональной премии имени Д. Архангельского и Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова.

Программа фестиваля постоянно пополняется, подробности можно узнать на официальном сайте: http://arcadiafest.ru/ и в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/arkadiafest

Фестиваль проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Правительства Ульяновской области и Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Фестиваль такого масштаба состоится благодаря поддержке губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских.

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