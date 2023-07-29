УЛЬЯНОВСК: Выставка «Эхо кинофестиваля» откроется в Музее изобразительного искусства XX-XXI вв.

Экспозиция откроется 2 августа в 16:00 в Музее изобразительного искусства XX-XXI вв. (ул. Льва Толстого,51). Выставка посвящена 85 – летию художественного факультета Всероссийского Государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и проходит в рамках долговременного выставочного проекта «Современные художники кино» ВГИК им. С.А. Герасимова и Ульяновского областного художественного музея.

На выставке «Эхо кинофестиваля» представлены произведения преподавателей ВГИК имени С.А. Герасимова, знаменитых современных российских художников: Виктора Брагинского, Виталия Ермолаева, Вадима и Марины Курчевских, переданные авторами в дар Ульяновскому областному художественному музею. Персональные экспозиции признанных мастеров – яркие события шести кинофестивалей.

В лирической основе пейзажей Виктора Брагинского заложены традиции русской художественной школы конца ХIХ – начала ХХ века. На выставке «Эхо кинофестиваля» творчество Брагинского представлено произведениями «Иней» (2002) и «Поленница» (2008). В экспозицию включены эскизы декораций к кинофильмам, спектаклям ульяновского художника, фронтовика Ивана Франго. В истории изобразительного искусства нашего края Иван Франго – единственный представитель Ульяновского отделения Союза художников Росси, получивший образование во ВГИК. Творчество известного московского художника Виталия Ермолаева представляет произведение «Зависть» (2014).

Выставка «Эхо кинофестиваля» знакомит с творчеством известного художника - постановщика анимационных фильмов (кукольная анимация) Марины Курчевской. В экспозиции «Эскизы костюмов Офелии и Гамлета», а также монотипия «Уединенный домик на Васильевском» (1980) ее отца - Вадима Курчевского (1928 – 1997) - известного режиссера - мультипликатора, сценариста, телеведущего, писателя, иллюстратора книг, преподавателя, возглавлявшего мастерскую во ВГИК. Впервые экспонируются движущиеся макеты - персонажи Марины Курчевской: «Испанские страсти» (дерево, черное кружево, фанера, работа токарная, раскраска, масло) и «Летающий под дождем» (дерево, раскраска).

В рамках Кинофестиваля представлена персональная выставка «Автопортрет в интерьере жизни» народного художника РФ, лауреата Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова, профессора ВГИК имени С.А. Герасимова Сергея Гавриляченко. Название выставки определяет одну из основополагающих линий творчества художника: камерность в решении извечных вопросов Бытия и быта, Героя и персонажа.

Произведения художников современного российского кино, признанных мастеров мирового уровня, формируют новую коллекцию в собрании Ульяновского музея. Ее первое представление - выставка «Эхо кинофестиваля».

Сотрудничество Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и Музея изобразительного искусства ХХ - ХХI вв., филиала Ульяновского областного художественного музея, началось в рамках VIII Международного кинофестиваля в 2016 году. Первая выставка – «Золотые дипломы» знакомила с работами выпускников художественного факультета ВГИК, созданного в 1938 году. Возглавил факультет знаменитый советский живописец Федор Богородский (1895 – 1959), представленный картиной «Матрос- кочегар» (1932) в постоянной экспозиции Музея изобразительного искусства ХХ- ХХI вв. В собрании Ульяновского областного художественного музея хранятся произведения выдающихся мастеров, преподавателей ВГИК - Юрия Пименова, Бориса Неменского.

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