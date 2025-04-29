Ульяновский областной художественный музей стал победителем грантового конкурса «Особый взгляд»

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с 2020 года проводит грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов», за время его реализации было поддержано более 90 музеев по всей стране. В 2025 году на конкурс поступило рекордное число заявок из 85 городов России.

Конкурс учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а именно музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей. В этом году было получено 130 заявок, а 10 музеев из 10 городов России, включая Ярославль, Ульяновск, Уфу, Южно-Сахалинск, Москву и др., стали победителями конкурса. В течение 2025 года они получат тактильные модели для выбранных экспонатов, а также возможность принять участие в образовательной программе.

«Наша программа придерживается особой философии формирования музейного сообщества экспертов, которые разделяют ценности инклюзии и доступности для незрячих людей в своих выставочных учреждениях. Сама по себе тактильная копия экспоната — это всего лишь ресурснозатратная технология, мы же помогаем музеям не только создать макеты, но и грамотно использовать и расширять методики работы с аудиторией незрячих и слабовидящих посетителей», – подчеркнул руководитель программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

В этом году в экспертный совет вошли Динара Халикова (куратор социокультурных и инклюзивных проектов), Елена Шарова (тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов), Никита Большаков (куратор программ доступности и инклюзии Музея криптографии), Дарья Муратова (начальник отдела просветительских и инклюзивных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль»), Владимир Плехов (руководитель программы «Особый взгляд»), Галина Новоторцева (специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих людей), Валерия Сатлер (менеджер программы «Особый взгляд»). Жюри отметили разнообразие заявок, а также большую ценность адаптации шедевров искусства для людей с нарушением зрения.

«В конкурсе этого года очень радует многогранная мотивация заявителей. Музеи ориентированы на людей: они стремятся стать доступнее и привлекательнее для незрячих и слабовидящих посетителей, учесть их запросы и интересы. Также тактильные модели рассматриваются и как инструмент привлечения других аудиторий, создания пространства, в котором комфортно взаимодействовать всем. При этом работа в области инклюзии воспринимается как важный процесс расширения потенциала музея и компетенций его сотрудников», – отметила Динара Халикова.

Победителям гранта будет оказана консультационная и информационная поддержка в ходе реализации проектов по работе с незрячими и слабовидящими посетителями с использованием изготовленных тактильных моделей и этикеток к ним. Также кураторы музея примут участие в обучающей программе от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», разработанной совместно с АНО «Лаборатория культурных практик» при поддержке ИКОМ России.

Отметим, что во всех музеях-победителях состоится торжественное открытие тактильных моделей, а первыми посетителями станут люди с нарушением зрения. Кроме того, в течение года будут подготовлены не только экскурсии с тифлокомментированием, но и различные акции, инклюзивные мероприятия и мастер-классы.