Ульяновский туристический проект «Дерево победы» представили на гранд-финале «Мастера гостеприимства»

28 мастеров из 21 региона страны объявлены победителями четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальные испытания прошли на площадке Мастерской управления «Сенеж». Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Оксана Мерзлякова из Ульяновской области представила свой проект по созданию рекреационных зон на территории Троицкосунгурского сельского поселения, где главным акцентом станет Пар Победы с дубовыми аллеями и посаженными руками волонтеров памятными деревьями.

— Ранее в нашу область привозили семена Кремлевской елки в рамках проекта «Детки Кремлевской елки», где дети всей страны выращивают свое волшебное дерево из семян знаменитой новогодней елки, которую устанавливают на Соборной площади Кремля ежегодно. Идея нам понравилась, и мы решили восстанавливать численность занесенного в Красную книгу России дуба черешчатого так же с привлечением волонтеров, в том числе детей, — рассказала Мерзлякова. – Воспитанники детского сада уже вырастили из желудей дубы, вместе с детьми постарше мы собираем макулатуру и закупаем материалы для проекта. В планах – высадка семейных деревьев, организация круглогодичной парниковой системы с капельным поливом для заботы о рассаде дуба черешчатого, организаций этнокультурных, туристических и экологических маршрутов, семейных экскурсий по территории поселения, развитие волонтерского движения «Дерево победы» в регионе.

Финальные мероприятия проекта «Мастера гостеприимства» проходили в Мастерской управления «Сенеж» в формате деловой программы и защит проектов участников. Более 300 человек со всей России стали участниками масштабного мероприятия, которое включало в себя,

помимо финальных испытаний, деловую программу, мастер-классы и лекции.

На церемонии закрытия к суперфиналистам обратился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров: «За пять лет через проект прошло 140 тысяч человек. И мы поняли, что главная компетенция – это любовь. В последнее время внутренний туризм мощно развивается, в прошлом году 78 миллионов человек посетили разные регионы нашей страны. Я уверен, что ваше вдохновение, ваши рассказы про историю, ваши вкусные блюда и угощения, ваше отношение к людям способствует тому, что все больше людей хотят путешествовать и познавать Россию».

В рамках гранд-финала прошли испытания для 107 человек из 43 регионов России–финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Они станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства, а также получат право на прохождение управленческой программы повышения квалификации от Мастерской управления «Сенеж». Благодарности платформы «Россия – страна возможностей» вручены команде Правительства Вологодской области, команде Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и команде Правительства Приморского края за вклад в развитие индустрии и проявленное гостеприимство.

По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вахрукова, проект «Мастера гостеприимства» во многом способствует решению кадрового вопроса в сфере туризма: «250 университетов и около 1000 колледжей готовят специалистов в сфере туризма. Самое важное, чтобы у людей горели глаза и рождались новые идеи. Признание того, что этот труд не напрасен, мотивирует приходить молодежь в сферу туризма. Мы будем и дальше поддерживать проект и масштабировать лучшие практики».

Руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов считает, что в проекте победили все – независимо от того, кто стал призером в финале: «Главное, что мы начали формировать большое сообщество по всей стране. Мы будем поддерживать всех победителей и суперфиналистов большой экспертной обучающей программой и грантами. Также видим огромный эффект от внедрения программы наставничества в сфере гостеприимства. Проекту пять лет, но мы растем и развиваемся с каждым сезоном и тоже ищем что-то новое, что можем предложить нашим участникам».