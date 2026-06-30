Уникальные реликвии маршала Рокоссовского впервые экспонируются в Беларуси

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоится открытие обновлённой временной экспозиции «Раритеты музея». Выставочный проект приурочен ко Дню Независимости Республики Беларусь и 82-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие организовано совместно с Музеем Победы на Поклонной горе (г. Москва).

В организационном комментарии подчёркнуто, что операция «Багратион» занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны: по смелости замысла, тщательности подготовки, масштабу и военно-политическим результатам она признана одной из выдающихся стратегических наступательных операций. В ходе её проведения советские войска разгромили более чем миллионную группировку противника, освободили территорию Белорусской ССР, часть Прибалтики и Польши, а также вышли на рубежи Восточной Пруссии.

Центральное место в экспозиции занимают реликвии, связанные с жизнью и деятельностью Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского — выдающегося военачальника, чья военная судьба неразрывно связана с Беларусью. Именно он командовал 1-м Белорусским фронтом в период операции «Багратион», войска которого провели Бобруйскую, Люблин-Брестскую операции и приняли участие в Минской операции.

Посетители музея смогут увидеть личные вещи маршала, которые ранее не выставлялись на территории Республики Беларусь. Среди экспонатов — телеграмма К.К. Рокоссовскому от детей и воспитателей эвакуированного из Минска детского сада № 74 с выражением благодарности за освобождение столицы, а также подставка и пресс-папье из письменного прибора военачальника. Данные предметы были переданы в дар Музею Победы членами семьи Рокоссовского в 1990 и 2002 годах.

В пресс-службе Музея Победы отметили, что многие страницы жизни и деятельности Константина Рокоссовского связаны с Беларусью — родиной его матери, учительницы Антонины Овсянниковой, уроженки Пинска. Именно на белорусской земле происходило становление и расцвет полководческого таланта маршала. В 1930–1932 годах он командовал 7-й Самарской имени английского пролетариата кавалерийской дивизией, входившей в состав Белорусского военного округа. В 1944 году, в ходе операции «Багратион», наиболее полно раскрылись организаторские способности и полководческое искусство Рокоссовского. Будучи опытным и настойчивым военачальником, он отстоял перед Верховным Главнокомандующим план мощных ударов на Бобруйск и блестяще его реализовал. Под его командованием войска освободили ряд городов центральной и южной Беларуси, включая Бобруйск, Осиповичи, Слуцк, Барановичи, Пинск и Лунинец. За успешное проведение операции «Багратион» 29 июня 1944 года генералу армии К.К. Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза, а в последующем он был удостоен первой медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.