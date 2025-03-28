Уральская поп-панк группа pinkglasses представила клип-саундтрек к выходу остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»

Поп-панк группа pinkglasses презентовала клип на песню «взрослым», которая стала саундтреком к фильму «Я с тобой задыхаюсь». Фильм снят в духе кассового хита «Три метра над уровнем неба» и расскажет завораживающую историю любви, которая устояла перед временем и сложными испытаниями. В прокате картина, выигравшая приз за лучший художественный фильм на международным кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль», появится 10 апреля. Дистрибьютор – кинокомпания «Люкс Синема».

«Песня «взрослым» вышла раньше, чем начались съемки фильма, но она идеально совпадает с линией картины про взросление, – отмечает солист группы pinkglasses Сергей Матвеев. – Мало кто хочет быть взрослым и брать на себя ответственность, но в итоге приходится это делать. Это нормальный естественный процесс в жизни человека. В нашем клипе хотелось передать вайб фильма и песни, потому что они идеально мэтчатся».

Группа pinkglasses появилась в 2018 г. в Екатеринбурге. Сергей Матвеев отмечает, что коллектив играет «сочный поп-панк про любовь, дружбу и космос, состоящий из въедливых припевов и кайфовых синтов, а также поп-культурных отсылок и рефлексии».

Группа активно выступает на главных сценах крупнейших фестивалей страны – Ural Music Night, «Лето на заводе», «Музсходка» и др. Музыканты pinkglasses дважды становилась финалистами престижного шоукейс-фестиваля актуальной музыки New Open Showcase Festival. Недавний релиз группы – песня «супергерой» – звучит в популярном сериале «Юг», в котором снялись Тимофей Трибунцев, Ярослав Могильников и другие известные артисты.