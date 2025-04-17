Уральский ювелир вдохновил китайских студентов на изучение истории и культуры России

Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин поучаствовал в престижной международной образовательной программе Китайского геологического университета (China University of Geosciences) в Пекине.

Программа, адресованная студентам, изучающим дизайн, науку о драгоценных камнях геммологию и технологии ювелирного дела, позволяет лучше узнать будущую профессию и знакомиться с выдающимися современными ювелирами из разных стран мира. Не так давно здесь читали лекции Уоллес Чен и Алессио Боски, а на лекционный курс весеннего семестра был приглашен художник и изобретатель из России Виктор Моисейкин.

«Приглашение состоялось после того, как представители университета в формате онлайн тщательно изучили творчество современных ювелиров России и остановили свой выбор на Ювелирном доме Moiseikin. По их мнению, наши работы можно считать эталонным образцом современного русского искусства. С одной стороны, мы следуем традициям в декоративных техниках, образности, но в то же время — это работы 21 века, так как выполнены с применением инновационных технологий собственной разработки и современным видением формы, декорирования и стиля. На программу записались более 300 слушателей. Я с удивлением узнал, что ювелир из России в их представлении – это «русский Левша», способный удивлять, восхищать и создавать нечто инновационное», – рассказывает Виктор Моисейкин.

Слушателям курса показали исключительные ювелирные и камнерезные работы Moiseikin: броши — букеты на подставке из камня, закрепленные невидимым патентованным замком, ювелирные и камнерезные миниатюры в виде животных и настольную композицию «Птица счастья». Все эти произведения являются современной и технологичной интерпретацией традиционного русского искусства.

В чем самобытность русского ювелирного искусства?

Это главный вопрос, который больше всего интересовал китайских студентов. «На примере наших работ мы показали, что они вызывают эмоции, в них есть идея и смысловая наполненность, и при этом они дарят эстетическое удовольствие, ими можно любоваться. Это созвучно традициями китайской школы, где ценится искусная репрезентация образа. Русскому искусству свойственна смелость в использовании разных материалов и техник в одной работе, чтобы воплотить авторскую идею. Это вызывает восхищение», – рассказывает Виктор Моисейкин.

Несмотря на то, что Китай уже много лет позиционирует себя как мировой центр инноваций, технология закрепки «Вальсирующее сияние», разработанная Виктором Моисейкиным, совершила революцию в сознании слушателей, будущих дизайнеров. Особенность российской технологии – в свободном движении камней в украшении. Конструкция закрепки, напоминающая технику вращения балетных танцовщиц, позволяет создавать любой дизайн, сохраняя при этом воздушность формы.

«Это новый визуальный язык для ювелиров, и мы не удивлены, что эту технологию придумали в России», – так представили ее студентам организаторы программы.

Громкая международная премьера этой технологии состоялась несколько лет назад в Гонконге, где Виктору Моисейкину вручили премию International Jewellery Design Excellent Award за инновации в ювелирном дизайне.

По окончании лекционной программы многие студенты захотели побывать в России, чтобы узнать ее историю и понять ее культуру. «Они признались, что совсем не знают Россию, несмотря на все имеющиеся знания о ней. Язык искусства – это мягкая сила, позволяющая рассказывать о наших ценностях, знакомить с культурой страны, вызывать к ней симпатию и интерес. Наше ювелирное искусство сегодня может стать лучшим языком международного общения», – рассказал Виктор Моисейкин.

Фото © пресс-департамент Moiseikin