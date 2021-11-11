Ургант и Светлаков вернутся на экраны в новых «Ёлках»

30 декабря 2021 года состоится премьера новой части новогодней саги «Ёлки», которую впервые можно будет посмотреть на больших и малых экранах: фильм одновременно покажут и в традиционном прокате, и в онлайн-кинотеатре IVI. Любимые миллионами герои Боря и Женя в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова вновь встретятся под Новый год в фильме «Ёлки 8». Подробности сюжета фильма его авторы пока не раскрывают, но обещают более дерзкий юмор и актуальный контекст.

Новая часть «Ёлок» будет состоять из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма отвечают молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководит командой актёр, режиссёр и продюсер Антон Богданов («Ёлки», «Майор Гром: Чумной доктор», «Реальные пацаны»). В ленте, помимо Урганта и Светлакова, заняты: Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова и другие.

Производством картины занимаются студия Bazelevs и кинокомпания «Проспект Мира». Съёмки проходят при поддержке партнёра фильма, компании BY. «Ёлки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Проект насчитывает семь частей: первый фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018 году. В прокате «Ёлки» собрали свыше 6 млрд рублей.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Ёлках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — комментирует Сергей Светлаков.

«Если кто-то и будет страдать в новых «Ёлках», так это мой герой Борис, который вечно угрюм и недоволен перед Новым годом. У героя Светлакова всё, конечно, будет хорошо, — говорит Иван Ургант. – В нашей стране вообще есть тяга к вечным ценностям – вроде Ленина в Мавзолее. «Ёлки» один раз уже закончились – и посмотрите, что случилось: пандемия, коронавирус. Поэтому продолжение проекта просто обязано было случиться».

«Для людей «Ёлки» – это полтора часа счастья: вот они приходят в кино, на фоне своих рабочих проблем и бытовых неурядиц, может, после какой-то небольшой ссоры – но на «Ёлках» обязательно обнимутся, помирятся, выйдут и поймут, что год был не такой уж и плохой, и всё будет хорошо. И в новой части мы постараемся вновь подарить зрителю веру в новогоднее чудо и вернуть поход в кино на «Ёлки» статус хорошей приметы», — считает режиссёр Антон Богданов.

«Одновременный релиз новой части любимой российскими зрителями франшизы «Елки» в традиционном кинотеатральном прокате и в нашем онлайн-кинотеатре в линейке IVI Originals даст возможность выбора – посмотреть премьеру дома или на больших экранах в кинотеатрах. Мы уверены, что в нынешних реалиях, когда мы продолжаем бороться с последствиями пандемии, такая опция будет востребована многими зрителями», – убежден директор IVI Originals Вадим Соколовский.

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