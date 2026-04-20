Ушёл из жизни художник Владимир Шинкарев, сооснователь движения «Митьки»

На 73-м году жизни ушел из жизни Владимир Шинкарев, выдающийся художник своего времени и краеугольная фигура в становлении митьковского движения. Его творческий путь и признание пришлись на период с 1970-х по 1990-е годы, тесно переплетаясь с атмосферой ленинградской арт-сцены и сообществом художников-нонконформистов, где он занял одно из ведущих мест. Именно Шинкарев стал автором произведения «Митьки», давшего старт одноименному движению, которое оказало заметное влияние на культурный ландшафт позднего советского периода. При этом художественное наследие Шинкарева выходит далеко за пределы этого движения. Его работы демонстрируют гармоничное слияние классических живописных техник, элемента гротеска, глубокого осмысления действительности и уникального поэтического взгляда на обыденную жизнь.
