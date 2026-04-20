Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Ушёл из жизни художник Владимир Шинкарев, сооснователь движения «Митьки»

Владимир Шинкарев в своей мастерской

На 73-м году жизни ушел из жизни Владимир Шинкарев, выдающийся художник своего времени и краеугольная фигура в становлении митьковского движения. Его творческий путь и признание пришлись на период с 1970-х по 1990-е годы, тесно переплетаясь с атмосферой ленинградской арт-сцены и сообществом художников-нонконформистов, где он занял одно из ведущих мест. Именно Шинкарев стал автором произведения «Митьки», давшего старт одноименному движению, которое оказало заметное влияние на культурный ландшафт позднего советского периода. При этом художественное наследие Шинкарева выходит далеко за пределы этого движения. Его работы демонстрируют гармоничное слияние классических живописных техник, элемента гротеска, глубокого осмысления действительности и уникального поэтического взгляда на обыденную жизнь.

Владимир Шинкарев. 16 линия. 2018. Холст, масло, 50х60 см
Владимир Шинкарёв. Малая Монетная. 2013. Холст, масло, 60х80 см
Владимир Шинкарев. Ночи Кабирии. 2006. холст, масло, 55х70 см
Публикуется по материалам пресс-службы галереи pop/off/art

Предыдущая статья
Выставка «По пути. Живопись Надежды Крестининой» открылась в Музее архитектуры им. А.В. Щусева
Следующая статья
25 лет популярности: как «Шелковое сердце» завоевало сердца миллионов

Новое в рубрике