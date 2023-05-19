«Условный мент» побывал в Выборге

Пятый канал снял выездную спецсерию детектива «Условный мент». Работа над проектом «Призрак Часовой башни» прошла в Выборге.

По сценарию семья Конюховых отправляется на экскурсию «Мистический Выборг» по старинному городу. Экскурсовод Борис рассказывает о легенде Часовой башни, где фигурирует призрак монаха в балахоне. Через несколько минут после завершения экскурсии неизвестный в одеянии монаха нападает на Бориса с ножом. На крики о помощи прибегает Гера и замечает убегающего с места преступления человека.

Егор Бакулин, исполнитель роли Геры в сериале «Условный мент»:

- Мой персонаж комичный, а потому он даже на ровном месте найдет себе приключения. Вот и здесь, погнавшись за преступником, Гера спотыкается, получает царапины и пачкается в крови пострадавшего. Вот вам и готовый подозреваемый. На лицо все признаки борьбы. И есть только один человек, который может вытащить Геру из неприятностей.

По стечению обстоятельств погибший экскурсовод – племянник начальника полиции города. Следовательно, дядя бросает все силы на то, чтобы виновный был найден.

Игорь Бедных, сценарист:

- Я сам несколько раз был в Выборге. Этот старинный город всегда впечатляет своей красотой, архитектурой, что хотелось отразить в сценарии. Кроме того, Выборг обладает уникальной аурой таинственности и полон неожиданностей.

Неожиданности, на самом деле, сопровождали выборгский проект. В первый день съемок слепило солнце, а на второй – пошел снег, пришлось прерывать работу. Приходилось делать паузы и на внезапные фотосессии. Съемки проходили на улицах города, а потому прохожие часто просили любимых актеров сделать совместное фото.

Необычной будет и развязка у выездной серии. Сложный, многоходовой сценарий, игра любимых актеров и красивые локации непременно понравятся ценителям детективного жанра.

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