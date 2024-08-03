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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваУспех и процветание: Брифинг конкурса городов России «Культурная столица года» подвёл итоги

Успех и процветание: Брифинг конкурса городов России «Культурная столица года» подвёл итоги

editor
By editor
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культурная столица года

Брифинг конкурса городов России «Культурная столица года» состоялся в московском арт-пространстве «Музосфера» 31 июля 2024 года. В ходе события представители СМИ узнали о том, как реализует свой статус Культурная столица 2024 года Нижний Новгород, какую программу готовит его преемник — город Грозный — на 2025 год, и как стартовал конкурс 2026 года.

В качестве спикеров выступили:

  • депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков;
  • заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Эдита Исаакян;
  • заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская;
  • министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев;
  • заместитель министра культуры Чеченской Республики Мамед Мадаев;
  • народный артист РФ, музыкант, композитор Даниил Крамер;
  • президент Торгового Дома «Библио-Глобус» Борис Есенькин;
  • директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич;
  • директор центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» РАНХиГС, профессор кафедры ЮНЕСКО, доктор философских наук Ольга Астафьева;
  • заместитель директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская;
  • главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов.

Старт брифингу дал Александр Протасевич, который рассказал присутствующим о том, что конкурс «Культурная столица года» имеет многолетнюю предысторию, несмотря на то, что на федеральном уровне он был запущен лишь в 2023 году.

Николай Новичков рассказал о миссии проекта, призванного способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов.

— «Культурная столица года» — не только про подсчет количества работающих музеев, но и про амбиции каждого города, консолидацию всех его представителей, их видение будущего.

Пока победитель проводит масштабные мероприятия в рамках почетного статуса, экспертами выбирается следующая Культурная столица года. При этом победители конкурса смогут повторно претендовать на звание только через 5 лет.

О том, как Нижний Новгород оправдывает звание «Культурная столицы 2024 года», подробно рассказал Сергей Яковлев. Сейчас в городе проводится множество культурных и спортивных мероприятий, среди которых — не имеющий аналогов в России заплыв через Волгу; музыкальные фестивали «Рок чистой воды», «Плюс дача» и «Великая Русь»; театральный фестиваль «Специфик»; фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста»; кубок союзных государств «Волжская Регата»; день памяти Серафима Саровского и, конечно, День города. Последний будет отмечаться уже 17 августа и охватит 8 площадок.

Отдельно спикер отметил, что в 2024 году в городе заметно — на 24% — вырос туристический поток.

Особое внимание на брифинге уделили необычному проекту, олицетворяющему культурное сотрудничество городов — мотопробегу, который прошел в Нижнем Новгороде 27 — 28 июля. Событие объединило более 100 ценителей мототехники из 32 городов России. Непосредственная участница этого действа Любовь Врублевская поделилась своими впечатлениями:

— Благодаря конкурсу «Культурная столица года» такие проекты выходят далеко за региональный уровень. Мотопробег привлек более ста человек из разных городов, особое внимание на нем уделили дружбе культурных столиц 2024 и 2025 годов — Нижнего Новгорода и Грозного. После мотопробега байкеры оставили свои мотоциклы и провели пешее шествие как символ уважения к культурным процессам города. Ведь культура границ не имеет — это и рок-среда, и мото-среда, и культурная среда в целом.

Город Грозный готовится принять статус Культурной столицы года в январе, и собирается это сделать с настоящим восточным размахом. Об этом рассказал присутствующим Мамед Мадаев:

— Город развивается очень динамично. Будучи разрушенным в 90-е, заново отстроенный Грозный сейчас является одним из красивейших мегаполисов России. В 2015-м ему также присвоили звание Города воинской славы.

Среди запланированных в Грозном на ближайшее время проектов — строительство многофункционального комплекса «Ахмад Тауэр», расширение проспекта Путина и Кавказский инвестиционный форум.

Галина Сташевская рассказала о роли Минцифры РФ в организации конкурса «Культурная столица года». Министерство помогает обеспечить техническую сторону проекта — проведение народного голосования, а также подачу заявок от конкурсантов через платформу «Госуслуги».

Александр Протасевич уточнил присутствующим, что народное голосование стартовало 17 апреля и продлится до 1 декабря 2024 года. В нем сейчас принимают участие 26 городов. К концу июля в голосовании приняли участие более 265 тысяч человек.

Эдита Исаакян заявила, что не только победа, но и просто участие в конкурсе является стимулом для городов.

— Они прокачиваются даже на уровне оформления заявок, — убеждена она. — Что касается Министерства культуры РФ, то тут важно наше содействие — не словами, а делами.

В Нижнем Новгороде Министерством культуры РФ поддерживаются детские и драматические театры, два театра капитально отремонтированы. Организовано большое количество выездов творческих коллективов — их осуществляет Росконцерт по линии федерального бюджета.

Евгений Сафронов рассказал о том, как сейчас выглядит информационная поддержка конкурса:

— Из двух тысяч культурных мероприятий, которые поддерживала «ИнтерМедиа», «Культурная столица года», пожалуй, — самый большой проект. В прошлом году мы предполагали, что материалов по конкурсу выйдет больше, чем в принципе может быть по такому мероприятию, и так оно и случилось. Но то, что произошло в июне-июле после всех наших рассылок, превзошло все ожидания. За этот период вышло три тысячи публикаций в региональной и центральной прессе. Особо хочется отметить, что региональная пресса сейчас очень активна. О Культурной столице 2024 года, Нижнем Новгороде, вышло 300 публикаций. Что касается народного голосования, то с ним ситуация меняется каждый день. Невероятно интересно за этим наблюдать.

У конкурса «Культурная столица года» открываются все новые и новые перспективы. Помимо выхода на уровень Союзного государства, о котором было объявлено в ходе комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению 18 июля 2024 года, готовится сотрудничество с ТД «Библио-Глобус». Об этом присутствующим рассказал Борис Есенькин.

Ольга Астафьева отметила, что конкурс «Культурная столица года» полностью отвечает приоритетам современной культурной политики России, а потому непременно будет развиваться и поддерживаться.

Подытожил результаты брифинга Даниил Крамер:

— Коротко о культуре я рассказывать не умею. Я отношусь к ней как к одному из трех цивилизационных столпов наряду с языком и верой. В зависимости от отношения к этим столпам, они как сохраняют, так и убивают цивилизации. Я убежден, что ведение дел культуры должно находиться в поле зрения силовых министерств. Нам необходимо изменить менталитет потребителя на менталитет профессионального гражданина. Конкурс «Культурная столица года» меняет инфраструктуру города, экономическую составляющую и тот самый менталитет.

Финалисты конкурса 2024 года станут известны в начале сентября, а победители — в середине декабря 2024 года. Их выберут по итогам публичных презентаций на торжественной церемонии в одном из престижных залов Москвы.

Генеральный информационный партнер — ИД «Аргументы и факты».

Официальное пресс-агентство — «ИнтерМедиа».

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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