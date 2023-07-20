В 2024 году кинофестиваль «Зеркало» изменит формат и значительно расширит программу в Юрьевце

В 2024 году Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» изменит формат: он будет посвящен не только кинематографу, а станет большим арт-фестивалем с центром в старейшем городе Ивановской области – Юрьевце. Новую масштабную программу, которая включит не только кино, но и смежные искусства (литературу, музыку, театр, современное искусство) объединит художественный мир великого режиссера.

Напомним, в 2018 году по инициативе губернатора Станислава Воскресенского фестиваль вернулся в Юрьевец: здесь он открывается, проходят кинопоказы и спецсобытия. Это решение главы региона, которое поменяло формат киносмотра и стало одним из первых шагов возрождения старинного города.

В последние годы идет масштабное преображение Юрьевца: продолжается комплексное благоустройство, реконструировали дамбу, открываются новые пространства, кофейни и магазины, ремонтируются дороги, а минувшей зимой случилось долгожданное событие: первые дома юрьевчан начали подключать к газу. В начале июля впервые после долгого перерыва город принял первый туристический теплоход.

В разные годы на открытии фестиваля в волжском городе выступали Вячеслав Бутусов, «Симфоническое кино», Маша Макарова и другие. Специальными гостями Юрьевца в дни киносмотра были Ксения Раппопорт, Юрий Колокольников, Ольга Бодрова, Филипп Янковский, Алена Бабенко и другие артисты. «Я была здесь в 2014 году – почти десять лет назад. И то, что я вижу сегодня, совершенно не похоже на то, что я видела тогда. Мы были на новой, прекрасной набережной. Я знаю, что скоро вашему городу 800 лет. То, что он преображается, – большая радость», – поделилась впечатлениями от города актриса Алена Бабенко, которая выступила ведущей открытия 17-го Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

В 2025 году Юрьевец отметит 800-летие, празднование юбилея пройдет на государственном уровне. Именно подготовка к этому событию стала одной из ключевых тем фестиваля «Зеркало» в этом году. Фестиваль запустил в Юрьевце несколько социокультурных проектов, задачей которых станет улучшение качества жизни юрьевчан. В 2024 году город ждет еще большее количество новых культурных инициатив.

Новый формат МКФ «Зеркало» будет посвящен не только кинематографу; это будет большой арт-фестиваль с центром в городе Юрьевец. Объединяющим фактором всех его направлений станет художественный мир Андрея Тарковского и его новаторские открытия в сфере искусства и культуры.

В Иванове фестиваль также расширит свое присутствие и будет посвящен смежным искусствам: литературе, музыке, театру, современному искусству. Одна из главных тенденций современного мира — постоянное размывание границ не только между жанрами, но и между видами искусств. В культуре появляется все больше интерактивных форм взаимодействия со зрителями, а видеоизображения сегодня используются повсеместно: в театре, на концертах и перформансах, в музейном деле.

Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

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