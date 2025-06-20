В 2025 году состоится сотое волонтерское мероприятие Школы Фонда — 2025 «Сохраняя наследие»

Об этом сообщили на прошедшей в пресс-центре ТАСС пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона Школы Фонда — 2025 «Сохраняя наследие» — крупнейшей волонтерской и экологической инициативы Благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с Благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство». Инициатива направлена на сохранение природного и культурного наследия России.

В ходе беседы эксперты обсудили, как волонтерские практики помогают сохранять уникальные особо охраняемые природные территории в нашей стране, формируют у молодых людей лидерские и профессиональные компетенции, а также способствуют развитию профессиональных сообществ вокруг музеев и заповедников.

С начала работы в формате волонтерских программ в 2022 году участниками Школы Фонда стали 560 стипендиатов и преподавателей. В 2025 году их ряды пополнят еще 300 волонтеров.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева подчеркнула, что Школа Фонда — это не только вклад в сохранение природного и культурного наследия, но и пространство развития для самих участников. Здесь формируются лидерские качества, социальная ответственность и практические навыки, которые востребованы за пределами волонтерских проектов. По ее словам, многие участники возвращаются в Школу уже в новой роли — наставниками волонтерских групп. Это делает инициативу устойчивой и живой, обеспечивая преемственность и развитие сообщества.

«Школа Фонда сегодня — это уже не просто проект, это настоящее движение. Она приносит пользу не только заповедным территориям, которые в ней представлены. Представьте: в эти заповедники и национальные парки приезжают студенты и преподаватели со всей страны, из 68 университетов и множества городов. Это меняет не только сами заповедные территории, но и людей, показывает, насколько сегодня все взаимосвязано. Школа также помогает нам более системно смотреть на результаты собственной работы».

Оксана Орачева привела в пример такого системного результата работу с национальным парком «Красноярские Столбы», где выпускница программ Фонда Светлана Юшкова уже много лет развивает инклюзивные инициативы и ежегодно принимает новых волонтеров. Благодаря ее усилиям и поддержке Фонда были реализованы проекты, которые стали частью национальной повестки: маршруты парка представлены на платформе нацпроекта «Экологическое благополучие» с акцентом на доступность и инклюзию.

Президент фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина добавила: «Волонтерство на особо охраняемых природных территориях, парках, заповедниках— это подход, который позволяет соединить людей разных специальностей, разных взглядов, научить, каким образом относиться к нашему наследию, как природному, так и культурному. Вклад фонда “Заповедное посольство” как партнеров Школы Фонда — это знание заповедной системы, опыт организации молодежных экологических волонтерских лагерей на ООПТ, обучение кемп-лидеров, многолетнее партнерство с большинством ООПТ и многими музеями-заповедниками. В сотрудничестве с Фондом Потанина мы объединяем заботу об объектах природного и культурного наследия в одном проекте. Такого рода синергия в волонтерских проектах в России в таком масштабе осуществляется впервые».

Наталья Данилина объявила, что сезон 2025 года завершится юбилейным, сотым волонтерским мероприятием — это смена, которая пройдет в сентябре в Кенозерском национальном парке: «Школа Фонда — 2025 проходит под флагом единения в сохранении природы и культуры. А Кенозерский национальный парк — это территория, которая в прошлом году была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО именно в номинации смешанного культурного и природного наследия, культурного ландшафта».

Денис Маликов, директор Национального парка «Сайлюгемский», рассказал о работе волонтеров в условиях алтайской природы и о роли, которую они играют в охране редких видов животных. По его словам, волонтеры не только занимаются расчисткой и восстановлением экологических троп после зимы, но и участвуют в создании экспозиции для посетителей, тем самым внося вклад в просветительскую деятельность парка.

Директор Центра по управлению петроглифами Карелии Денис Максимов рассказал о роли волонтеров в сохранении археологических памятников. По его словам, участники программ вносят значимый исследовательский и интеллектуальный вклад в изучение и популяризацию объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, таких как беломорские петроглифы.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая поделилась опытом работы с волонтерами на территории усадьбы. Она рассказала, что волонтеры помогают в уходе за ландшафтами и участвуют в благоустройстве малых толстовских усадеб. Эксперт подчеркнула важность культурной и образовательной программы музея-усадьбы для участников, которая позволяет им глубже понять контекст и значение исторического наследия учреждения.

Опытные волонтеры Школы Фонда Анастасия Толстолужинская и Антон Громов подтвердили, что участие в волонтерских сменах стало поворотным моментом в их личностном и профессиональном развитии. Сегодня они сами возглавляют волонтерские группы в качестве кемп-лидеров. По их словам, проекты такого рода помогают молодым людям формировать навыки командной работы, креативного мышления и междисциплинарного взаимодействия.