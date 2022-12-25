В Администрации Президента Российской Федерации состоялась церемония награждения «Предприниматель года 2022»

21 декабря в Администрации Президента Российской Федерации, при поддержке правительства, состоялось камерное, закрытое мероприятие, приуроченное к III ежегодной церемонии награждения «Предприниматель года 2022».

Самые успешные предприниматели года собрались в банкетном зале администрации президента РФ для подведения итогов, вручения наград победителям в номинациях и определения дальнейшего вектора развития малого и среднего бизнеса с учетом всех изменений, которые произошли в экономике России за минувший год.

Среди звёздных гостей и лауреатов вечера: Бедрос Киркоров, Анастасия Волочкова, Митя Фомин, Катя Лель, Анна Семенович, Мария Погребняк, Helen Yes, Авраам Руссо и другие

Вручение наград было проведено представителями Государственной Думы, Совета Федерации и Комитета поддержки программ президента Российской Федерации при содействии Комитета поддержки программ президента РФ. Партнёром мероприятия выступил SKOLKOVOWomenClub.

Лауреатами стали:

Авраам Руссо – «Легенда Востока»;

Бедрос Киркоров – «За выдающийся вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность»;

Митя Фомин – «За популяризацию образа русской Арктики в искусстве»;

Анастасия Волочкова – «Культурно-благотворительный проект года. Балерина в зазеркалье цирка»;

Катя Лель – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию музыки»;

Сергей Миронов – «Ресторатор года 2022»;

Женя Зотов – «Блогер-музыкант года 2022»;

Анна Семенович – «За вклад в развитие отечественного спорта и укрепления его победных традиций»;

Артур Зеленый – «Предприниматель года в сфере пищевого производства 2022»;

Павел Грибачев – «Предприниматель года 2022 в области инноваций в бизнесе»;

Маргарита Былинина – «Предприниматель года в области инфобизнеса 2022»;

Светлана Кочмала – «Предприниматель года в сфере медицинского бизнеса»;

Наргиз Нойманн-Зандер – «Предприниматель года в области онлайн образования 2022»;

Роман Матросов – «Предприниматель года 2022. Долларовый миллионер в возрасте до 35 лет»;

Юлия Че – «Предприниматель года в области нейро-коучинга»;

Регина Цыганкова – «За выдающийся вклад в развитие онлайн-образования РФ»;

Зумруд Ризванова – «Предприниматель года в области бизнес-образования»;

Мария Ефимова – «Бизнес-тренер года 2022»;

Мария Фатеева – «Лучший бизнес - старт 2022»;

Екатерина Игнатова – «Женская мотивационно-образовательная школа года 2022»;

Тата Лустас – «Маркетолог года»;

Ваге Татинцян – «Ответственный бизнес 2022»;

Темури Дзаламидзе – «За вклад в развитие фармацевтического бизнеса в России»;

Вай Тай – «Лучшая Российская сеть СПА-салонов!»;

Бизнес клуб «Ангелы Бьюти» – «Лучший обучающий проект 2022 для предпринимателей в индустрии красоты»;

Дмитрий Пантелеев – «За вклад в развитие и популяризацию международного товарного бизнеса»;

Эльмира Аббасова – «За вклад в культурно-развлекательную индустрию 2022»;

SKOLKOVOWomenClub, Юлия Савиных – «Лучший инновационный бизнес-клуб Российской Федерации 2022»;

Центр Социальных Инноваций и Адаптации, Александра Одоевская – «Лучший социальный проект 2022»;

Lis Channel – «Лидер Индор канал в сегменте Премиум»;

Дарья Ромашева – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию цветочного бизнеса 2022»;

Карина Зверева – «Организация отдыха в сегменте премиум»;

Илона Шадрина – «Эксперт года в области психологии 2022»;

Ермак Дом – «Строительная компания года 2022»;

Хэдж-фонд «ДИННАР», Заурбег Мусаев – «Лучший проект года в области инвестирования на рынке ценных бумаг и криптовалюты за 2022 год»;

Алексей Плева – «За вклад в культурно-развлекательную индустрию 2022».

Организатором мероприятия по традиции выступило бизнес-издание «EXPERT_RF» во главе с учредителем церемонии и главным редактором журнала Kristina PurPur.

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