В Администрации Президента Российской Федерации состоялась церемония награждения «Предприниматель года 2022»

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21 декабря в Администрации Президента Российской Федерации, при поддержке правительства, состоялось камерное, закрытое мероприятие, приуроченное к III ежегодной церемонии награждения «Предприниматель года 2022».

Самые успешные предприниматели года собрались в банкетном зале администрации президента РФ для подведения итогов, вручения наград победителям в номинациях и определения дальнейшего вектора развития малого и среднего бизнеса с учетом всех изменений, которые произошли в экономике России за минувший год.

Среди звёздных гостей и лауреатов вечера: Бедрос Киркоров, Анастасия Волочкова, Митя Фомин, Катя Лель, Анна Семенович, Мария Погребняк, Helen Yes, Авраам Руссо и другие

Вручение наград было проведено представителями Государственной Думы, Совета Федерации и Комитета поддержки программ президента Российской Федерации при содействии Комитета поддержки программ президента РФ. Партнёром мероприятия выступил SKOLKOVOWomenClub.

Лауреатами стали:

  • Авраам Руссо – «Легенда Востока»;
  • Бедрос Киркоров – «За выдающийся вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность»;
  • Митя Фомин – «За популяризацию образа русской Арктики в искусстве»;
  • Анастасия Волочкова – «Культурно-благотворительный проект года. Балерина в зазеркалье цирка»;
  • Катя Лель – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию музыки»;
  • Сергей Миронов – «Ресторатор года 2022»;
  • Женя Зотов – «Блогер-музыкант года 2022»;
  • Анна Семенович – «За вклад в развитие отечественного спорта и укрепления его победных традиций»;
  • Артур Зеленый – «Предприниматель года в сфере пищевого производства 2022»;
  • Павел Грибачев – «Предприниматель года 2022 в области инноваций в бизнесе»;
  • Маргарита Былинина – «Предприниматель года в области инфобизнеса 2022»;
  • Светлана Кочмала – «Предприниматель года в сфере медицинского бизнеса»;
  • Наргиз Нойманн-Зандер – «Предприниматель года в области онлайн образования 2022»;
  • Роман Матросов – «Предприниматель года 2022. Долларовый миллионер в возрасте до 35 лет»;
  • Юлия Че – «Предприниматель года в области нейро-коучинга»;
  • Регина Цыганкова – «За выдающийся вклад в развитие онлайн-образования РФ»;
  • Зумруд Ризванова – «Предприниматель года в области бизнес-образования»;
  • Мария Ефимова – «Бизнес-тренер года 2022»;
  • Мария Фатеева – «Лучший бизнес - старт 2022»;
  • Екатерина Игнатова – «Женская мотивационно-образовательная школа года 2022»;
  • Тата Лустас – «Маркетолог года»;
  • Ваге Татинцян – «Ответственный бизнес 2022»;
  • Темури Дзаламидзе – «За вклад в развитие фармацевтического бизнеса в России»;
  • Вай Тай – «Лучшая Российская сеть СПА-салонов!»;
  • Бизнес клуб «Ангелы Бьюти» – «Лучший обучающий проект 2022 для предпринимателей в индустрии красоты»;
  • Дмитрий Пантелеев – «За вклад в развитие и популяризацию международного товарного бизнеса»;
  • Эльмира Аббасова – «За вклад в культурно-развлекательную индустрию 2022»;
  • SKOLKOVOWomenClub, Юлия Савиных – «Лучший инновационный бизнес-клуб Российской Федерации 2022»;
  • Центр Социальных Инноваций и Адаптации, Александра Одоевская – «Лучший социальный проект 2022»;
  • Lis Channel – «Лидер Индор канал в сегменте Премиум»;
  • Дарья Ромашева – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию цветочного бизнеса 2022»;
  • Карина Зверева – «Организация отдыха в сегменте премиум»;
  • Илона Шадрина – «Эксперт года в области психологии 2022»;
  • Ермак Дом – «Строительная компания года 2022»;
  • Хэдж-фонд «ДИННАР», Заурбег Мусаев – «Лучший проект года в области инвестирования на рынке ценных бумаг и криптовалюты за 2022 год»;
  • Алексей Плева – «За вклад в культурно-развлекательную индустрию 2022».

Организатором мероприятия по традиции выступило бизнес-издание «EXPERT_RF» во главе с учредителем церемонии и главным редактором журнала Kristina PurPur.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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