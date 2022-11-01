Летающие кастрюли и волшебная анимация. В «Афимолл-Сити» стартует детский фестиваль удивительного мира Петсона и Финдуса.

Герои популярных детских книг известного писателя Свена Нурдквиста приглашают детей и их родителей увлекательно провести осенние каникулы. В торговом центре «Афимолл-Сити» стартует детский фестиваль, главными героями которого станут изобретатель Петсон и его котенок Финдус. Они научат ребят самым разным полезным навыкам, а родителям подарят новые идеи, чем занять детей в праздничные дни.

С 1 ноября в «Афимолл-Сити» стартует Детский фестиваль Петсона и Финдуса. Особенно он придется по душе ребятам 6-12 лет. Программа мероприятия включает в себя множество мастер-классов и кинопоказ экранизированных приключений изобретателя и его веселого котенка. Находчивый старик Петсон и его пушистый друг Финдус познакомят детей с основами столярного дела. Под руководством художника-аниматора маленькие гости фестиваля научаться оживлять предметы гардероба. Впрочем, в мастерской Петсона оживает не только одежда, но и самые разные предметы. На мастер-классе они научат нарушать законы физики: заставят двигаться обычный шуруп, превратят бумагу в воду, а кастрюлю летать.

Немало творческих занятий подготовили и для будущих художников. Юные гости «Афимолла» познакомятся с искусством мозаики и на время превратятся в настоящих иллюстраторов, которые нарисуют собственную историю. И конечно Петсон не мог остаться в стороне от своего любимого занятия – огородничества. В программе фестиваля предусмотрен мастер-класс по выращиванию экзотических растений. Кроме того, герои научат ребят собирать из безделушек удивительные украшения. Каждый участник развлекательной программы унесет с собой результат своего труда и отличное настроение.

Организаторы фестиваля позаботились о создании особой атмосферы на площадке. В декорациях по мотивам книг можно будет сфотографироваться в компании веселых героев: зайти в гости на кухню Петсона, полистать книжки в гостиной, поработать в мастерской или теплице, потанцевать на деревенской дискотеке во дворе.

Кроме того, всех посетителей мероприятия ждет детская книжная ярмарка, в рамках которой будут представлены не только книги Нурдквиста, но и других писателей известных российских детских издательств.

Программа дня разбита на сессии, в рамках которых можно посетить мастер-классы. Каждая сессия рассчитана на 2 часа после чего детей пригласят на просмотр фильма о приключениях Петсона и Финдуса. Яркие персонажи и увлекательные истории, пронизанные добротой, любовью и юмором, сделали произведения Нурдквиста классикой современной детской литературы. Старик Петсон – мастер на все руки, а его кот Финдус – большой озорник и выдумщик. Они общаются, учатся друг у друга, попадают в забавные ситуации. После невероятной популярности книги историю про Пестона и Финдуса экранизировали в кино.

Фестиваль проходит при участии Большого фестиваля мультфильмов и при информационной поддержки издательства Белой Вороны. Стоимость посещения одной сессии с кинопоказом – 900 рублей для ребенка в сопровождении одного взрослого. Фестиваль продлится всего 6 дней: с 1 по 6 ноября. Билеты можно приобрести на сайте ТЦ «Афимолл-Сити».

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