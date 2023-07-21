В Академии «Меганом» обучаются представители СМИ со всей России

20 июля в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовала образовательная программа «Школа креативной экономики для региональных СМИ. Меганомика». Она объединила руководителей в сфере PR и связи с общественностью, главных редакторов, сотрудников медиаотделов комитетов по делам молодёжи и представителей СМИ со всей России

За время обучения участники образовательной программы освоят новые инструменты коммуникации с аудиторией, познакомятся с механизмами работы социальной рекламы. Программа пройдет в очном формате с 19 по 24 июля 2023 года на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму.

В рамках обучения слушатели расширят знания о психологии восприятии информации и творческом внедрении социально значимых смыслов в информационное поле. Вместе с экспертами они разберут успешные примеры информационной деятельности, реализованные на региональном и федеральном уровнях.

По итогам программы участники освоят поэтапный алгоритм создания и продвижения социальных медиапроектов, научатся работать с формированием социально ценностных установок аудитории и формировать ключевые принципы региональной медиаповестки.

Среди экспертов настоящие профессионалы медиаиндустрии, которые не только знают о главных трендах в современном российском инфополе, но и создают их сами: политтехнолог, медиаменеджер Кристина Потупчик, директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Плеханова Дмитрий Котов, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных, эксперт, аналитик в области культуры и креативных индустрий Олег Иванов и руководитель направления продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK, эксперт по таргетированной рекламе и контент-маркетингу Николай Афиногенов.

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