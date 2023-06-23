В Академии «Меганом» открыт набор на образовательные программы для участников СВО

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в рамках проекта служения «Твой Герой» открыла регистрацию на образовательные программы для участников специальной военной операции. Среди творческих направлений — дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино. Одна из образовательных программ посвящена актуальной драматургии о специальной военной операции. Регистрация на программы уже открыта на сайте: https://tavrida.art/academy

Академия творческих индустрий «Меганом» — это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профессионалам получить дополнительное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

В 2023 году в Академии в рамках проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) стартуют образовательные программы по повышению творческих компетенций для участников специальной военной операции.

Сейчас на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в социальной сети ВКонтакте открыта регистрация на курс «Актуальная драматургия о специальной военной операции» и на два очных потока образовательной программы «Учимся создавать вместе».

Образовательная программа «Актуальная драматургия о специальной военной операции» направлена на овладение средствами драматургии при создании актуальных современных пьес для театров. Под руководством наставников слушатели курса создадут литературное произведение, в основу сюжета которого будут положены события и опыт, пережитые участниками СВО. К участию приглашаются молодые писатели, журналисты, корреспонденты и блогеры. В рамках программы участники научатся работать с художественным текстом, получат возможность написать собственные тексты и поделиться со зрителями своими чувствами и наблюдениями. Образовательная программа пройдет в онлайн и офлайн форматах с 22 августа - 13 ноября 2023, регистрация на курс открыта до 17 июля 2023 года.

Программа «Учимся создавать вместе» включает обучение по 5 направлениям: дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино. К участию приглашаются графические дизайнеры, поэты, писатели, художники, фотографы, музыканты, авторы-исполнители, кинематографисты, операторы и журналисты. Участники программы «Учимся создавать вместе» познакомятся с траекториями профессиональной реализации в творческих индустриях, погрузятся в современную дизайн-повестку и киноязык, узнают принципы создания музыкальных и литературных произведений, а также получат практические навыки по созданию арт-объектов и расширят возможности продвижения продуктов творчества в культурно-просветительских пространствах и проектах. Первый поток обучения запланирован со 2 по 11 сентября, а вторая программа пройдет с 7 по 15 октября 2023 — подать заявку на участие можно до 28 июля.

Результатом программ «Актуальная драматургия о специальной военной операции» и «Учимся создавать вместе» будет созданный в рамках образовательных заездов цикл фильмов в формате доку-реалити.

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