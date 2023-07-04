В Академии «Меганом» подготовят «директоров театров будущего»

На площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовала образовательная программа «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего». Здесь перспективных молодых театральных продюсеров и менеджеров обучают навыкам управления государственными культурными учреждениями. Руководителем и идейным вдохновителем курса стал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Кирилл Крок.

Программа «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего» Академии творческих индустрий «Меганом» сформирует управленческий кадровый резерв государственных театров — создаст «скамейку запасных» будущих директоров. Образовательные модули ориентированы на подготовку профессионалов, которые смогут определить новые стратегические горизонты развития индустрии и обеспечить их достижение.

В рамках программы 27 молодых театральных продюсеров и менеджеров в течение трех месяцев будут обучатся навыкам управления государственным культурным учреждением: от строительства здания и взаимодействия с органами власти до выпуска репертуара и управления творческим коллективом. Курирует образовательную программу продюсер направления «Театр и цирк» арт-кластера «Таврида» Ольга Маркелчева, а сокуратором выступает директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская.

Программой руководит директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Лауреат Премии Правительства РФ Кирилл Крок. В рамках обучения участникам удастся лично встретиться с мэтром и из первых уст узнать секреты успешного управления театром.

«Мы проводим Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров уже три года. К нам часто обращаются театры и министерства культуры из разных регионов с запросом найти кандидата на должность директора. Дело в том, что сейчас запрос на менеджеров театров больше, чем количество этих людей в реальности, поэтому таких специалистов нужно воспитывать. Однако не существует проработанных механизмов, система обучения ещё не выстроена, но мы движемся в этом направлении. Программа «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего» для театральных менеджеров единственная в России. Наши участники — это молодые специалисты, которые хотят менять свои театры, делать их лучше и актуальнее», — рассказала сокуратор образовательной программы, директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская.

Важная часть программы — прямое взаимодействие участников с наставниками, опытными управленцами театров. Молодые менеджеры и театральные продюсеры смогут получить личные консультации от специалистов и профильные рекомендации для своего развития. Среди наставников такие известные деятели культуры и искусства, как исполнительный директор Пермского академического «Театра-Театра», лауреат Вахтанговской премии в области организации театрального дела 2022 Егор Мухин, заместитель директора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Московского Губернского драматического театра. Исполнительный директор летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» и Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов-Тесля, заместитель художественного руководителя Архангельского молодежного театра Виктора Панова, проектный менеджер Международного фестиваля уличных театров в Архангельске Анастасия Панова-Малевинская, директор Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Владимир Жуков, директор Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Андрей Стрельцов, директор республиканского русского драматического театра им. М. Горького, директор Северо-Кавказского культурного форума Тимур Магомедов, директор театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Владимир Казаченко, первый заместитель художественного руководителя — директора МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тхватуллин и другие.

«В подобных программах нетворкинг и общение — это самое важное. Знания и информацию мы можем найти в разных источниках, а выстраивать рабочие отношения с людьми уже сложнее. Я сама нашла работу благодаря случайному знакомству на «Тавриде». Если вас не знают в лицо, значит, вас нет. Наставничество на курсе — это возможность пообщаться с экспертами и получить самую ценную информацию, то, что нужно именно вам», — рассказала наставник образовательной программы, режиссер, продюсер, актриса, основатель и руководитель частного театра «Трикстер» (Москва), дважды лауреат театральной премии «Золотая маска», программный директор фестиваля «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» (Пушкинские горы). Заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт на Пушечной и Москонцерт Холл (Москва) Мария Литвинова.

Образовательная программа «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего» разделена на три модуля, которые пройдут в офлайн- и онлайн-формате. Первый этап проходит на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму с 1 по 16 июля. Вместе с экспертами участники программы обсудят стратегии развития театра, научатся выстраивать коммуникацию между директором и художественным руководителем, решать управленческие задачи в условиях неопределенности и освоят новые маркетинговые инструменты.

С 24 июля по 11 сентября программа продолжится в онлайн-режиме, второй блок обучения посвятят современным художественным тенденциям, возможностям НКО для творческой деятельности, правовым аспектам в театральной сфере, фандрайзингу и психологическим аспектам деятельности руководителя.

Помимо этого, особое место в программе курса занимает работа с грантовыми системами — куратором данного направления выступает Екатерина Аристархова. Вместе с ведущими экспертами участники научатся грамотно составлять смету проекта, распределять роли в команде, а также привлекать партнеров и взаимодействовать с ними в рамках социального проектирования. По итогам обучения театральные менеджеры смогут упаковать свои идеи в реальные проекты. Полученные знания участники программы применят, работая над итоговым заданием курса, ー созданием «Стратегии развития театра / учреждения культуры / фестиваля» для своего региона.

Завершающий этап обучения состоится в рамках Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в Геленджике с 19 по 23 сентября. Участники выйдут на защиту итоговых работ и презентуют свои идеи театральным деятелям со всей России, представителям органов власти и культурных институций, чтобы обрести поддержку инициатив. Также в рамках программы состоится презентация каталога персональных портфолио потенциальных директоров театров будущего. Кроме того, участники образовательной программы получат удостоверение от Театрального института имени Бориса Щукина об успешном освоении курса.

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