В Академии «Меганом» представители СМИ со всей России обсудили вопросы продвижения молодого искусства

Образовательная программа «Школа креативной экономики для региональных СМИ. Меганомика» прошла в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») с 19 по 24 июля. Она объединила руководителей в сфере PR и связей с общественностью, главных редакторов, сотрудников медиаотделов комитетов по делам молодёжи и представителей СМИ в одной информационной повестке — разработке стратегий по продвижению молодого искусства и социально значимых проектов в регионах России.

Слушателями образовательной программы стали 20 опытных представителей СМИ и служб по связям с общественностью. За время обучения участники образовательной программы освоили новые инструменты коммуникации с аудиторией, познакомились с механизмами работы социальной рекламы. В рамках обучения они разобрали успешные примеры информационной деятельности, реализованные на региональном и федеральном уровнях.

С участниками на протяжении недели работали настоящие профессионалы медиаиндустрии, которые не только знают о главных трендах в современном российском инфополе, но и создают их сами: политтехнолог, медиаменеджер Кристина Потупчик, директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Плеханова Дмитрий Котов, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных, эксперт, аналитик в области культуры и креативных индустрий Олег Иванов, руководитель Департамента внешних коммуникаций арт-кластера «Таврида» Заруи Товмасян и руководитель направления продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK, эксперт по таргетированной рекламе и контент-маркетингу Николай Афиногенов.

В рамках обучения представители медиасферы погрузились в тему социально значимого контента и его эффективности в инфополе. Специалисты работали над стратегиями повышения интереса читателей к новостям, обладающим особой социальной и культурной ценностью — работе благотворительных фондов, значимых событий из мира искусства и поддержке неравнодушных волонтерских инициатив.

Главным практическим заданием интенсива стала разработка полноформатной стратегии продвижения молодого искусства и актуальных творцов — резидентов арт-кластера «Таврида» и их творчества для массового зрителя. Команды журналистов создавали индивидуальную PR-компанию, продумывали упаковку и смысловой контент для нескольких ключевых героев: дизайнера одежды, основателя бренда VALETRIVA Валерии Трифоновой, талантливого артиста Темы Куба, музыканта под псевдонимом ALLERGIA, современного художника Саши Rocket и руководителя одного из ведущих уличных театров страны «Небесная карусель» Ивана Носаева. Участникам программы необходимо было изучить портрет резидента «Тавриды» и предложить траекторию для продвижения, разработать варианты инфопродуктов, например, видеороликов, приложений и спецпроектов. Итоговые работы были презентованы на финальной защите программы «Школа креативной экономики для региональных СМИ. Меганомика».

По итогам курса участники освоили поэтапный алгоритм создания и продвижения социальных медиапроектов, научились работать с формированием социально ценностных установок аудитории и сформировать ключевые принципы региональной медиаповестки.

«В МЕГААкадемии мы объединили ключевых игроков современного инфополя, чтобы подумать над продвижением отечественного актуального искусства. Именно эти участники формируют медиаповестку, задают тренды как на федеральном уровне, так и локально в своих регионах. Сегодня инфополе зрителя / читателя перенасыщено большим потоком информации, большая часть которой не несет смысловой нагрузки. Действительно качественный контент порой не достигает должного уровня охватов и узнаваемости. Причина не в равнодушии аудитории к этим темам, а в упаковке инфопродуктов. Поэтому в рамках программы мы озадачились интересным экспериментом: продумать единую концепцию продвижения творчества современных деятелей культуры нашей страны для разных форматов (новые медиа, печатные и электронные СМИ, ТВ, радио и пр.). «Таврида» берет на себя подготовку материалов продуманных концепций и по их готовности осенью планируется масштабный совместный запуск инфокампании, после которого будет проведена оценка эффективности нашей совместной работы», — рассказала руководитель Департамента внешних коммуникаций арт-кластера «Таврида» Заруи Товмасян.

Академия творческих индустрий «Меганом», на площадке которой пройдет обучение, — это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

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