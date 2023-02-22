В Академии «Меганом» разработали скульптуры для подводного арт-парка

17–19 февраля в Академии творческих индустрий «Меганом» прошла проектная сессия: художники и архитекторы со всей России разрабатывали концепции арт-объектов, которые будут установлены в акватории Черного моря. За три дня творческой лаборатории участники создали 30 эскизов, вдохновленных народными сказаниями, традиционными ценностями и важнейшими достижениями страны.

Творческая лаборатория «Подводный арт-парк» объединила 30 молодых профи и стала одной из первых пилотных программ Академии творческих индустрий «Меганом». Вместе с экспертами участники проектной сессии продумывали не только визуальную и идеологическую составляющую, но и функциональность будущих арт-объектов, разработали механику, как сделать их привлекательными для посетителей подводной площадки и одновременно безопасными для морских обитателей. Также в рамках лаборатории были затронуты вопросы менеджеринга творческих проектов «под ключ».

«Подводный мир – это прародина нашей цивилизации. Океан, давший жизнь на этой планете, несет в себе множество тайн и загадок. Совмещая материальную среду, воплощенную в авторском творчестве, с морской акваторией, мы формируем совершенно новую экспозиционную концепцию, – рассказывает директор по развитию морской инженерной компании Tazmar Maritime, эксперт программы по применению передовых инструментальных и цифровых решений для сохранения объектов культурного наследия Александр Степанов. – Участие в подобных воркшопах открывает для творцов возможность поработать с другой средой. Необходимо понимать, что каждое произведение подводного арт-парка будет взаимодействовать с морскими обитателями, станет частью общего ландшафта дна. Поэтому следует учитывать морское волнение, фактор мощи водных потоков и течений, воздействующих на погруженные объекты. Конструкции должны быть восприимчивы к подобной среде, а материалы – соответствовать экостандартам, не нарушать хрупкого баланса прибрежной экосистемы. Водные обитатели будут рассматривать арт-объекты в качестве нового дома, отдельные смогут организовать зоны для нереста на гладкой поверхности камня, бетонные конструкции уже через месяц могут быть усыпаны мидиями и водорослями. Всё это способно вдохновить художника на то произведение, которое позволит совместить культуру и заботу об окружающей среде».

На дне и в толще воды Капсельской бухты города Судака одновременно могут расположиться скульптуры и даже целые архитектурные группы. Так, Валерия Бегеева из Пензы предложила идею арт-объекта «Иное диво». По ее задумке, на побережье бухты Капсель могут оказаться богатыри из знаменитого произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Скульптурная группа из пяти человеческих фигур, выходящих из воды, отражает момент появления из моря войска «дядьки Черномора». Кроме того, этот арт-объект послужит визуализацией народного подвига, выступит памятником солдатам-героям не только современной России, но и всех исторических эпох.

Еще один проект по итогам лаборатории представили Александр Ивлев, Анна Полковникова и Ксения Ермакова из Крыма. Команда уделила внимание истории и локальной идентичности полуострова. Композиция покажет судьбу и историю Крыма с помощью барельефов по мотивам основных вех и этапов развития цивилизаций черноморского побережья.

Участники творческой лаборатории обратились к современным технологиям для создания концепций и даже задумались об оцифровке подводного арт-парка, чтобы сделать его доступным для всех желающих без физического погружения в морские глубины.

Напомним, проект станет продолжением наземного арт-парка, состоящего из 29 арт-объектов, которые уже стали визитной карточкой «Тавриды» и одной из популярных точек притяжения Крыма. Яркие скульптуры созданы молодыми художниками, дизайнерами и архитекторами из самых разных уголков России. В 2023 году креативное пространство арт-кластера будет расширено на прилегающую акваторию.

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