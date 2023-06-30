В Академии «Меганом» разработают предложения по благоустройству и обновлению Судака

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») открыла прием заявок на образовательную программу «Визуальная коммуникация и благоустройство городской среды». За время программы графические дизайнеры, архитекторы и дизайнеры среды предложат концепции по благоустройству, визуальной коммуникации и информационным материалам для общеобразовательной школы и отделения МЧС в Судаке. Регистрация на программу открыта до 11 июля на сайте и в приложении «Меганом» в социальной сети ВКонтакте.

Академия творческих индустрий «Меганом» открывает набор на образовательную программу «Визуальная коммуникация и благоустройство городской среды», направленную на профессиональное развитие молодых графических дизайнеров, архитекторов и дизайнеров среды. Курс раскроет потенциал устойчивого дизайна при работе с реальными объектами городского пространства. За время программы участники не только прослушают лекции от ведущих экспертов индустрии, но и создадут практические рекомендации по благоустройству, визуальной коммуникации и информационным материалам для общеобразовательной школы № 4 и отделения МЧС в Судаке.

Образовательная программа включает все этапы разработки городского дизайна: от предпроектного анализа до реализации на участках проектирования. Участников ждет предпроектное исследование территории с выездом на объект, проведение проектного семинара с привлечением жителей города, разработка проектных предложений с упором на социальный контекст и потенциально понятный и простой способ реализации.

Участники программы смогут основательно проработать идеи, решить проблемы дизайна визуальной коммуникации в городском пространстве, научиться работать в команде с профессиональными наставниками и экспертами. Образовательные модули позволят научиться работать в команде и понимать свою профессиональную роль в создании проектных предложений, более эффективно использовать время при работе в графических и 3D-программах, раскроют принципы устойчивого дизайна на практике.

Программа состоится в формате интенсива. Обучение пройдет офлайн на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму с 1 по 10 августа 2023 года. Регистрация открыта до 11 июля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в социальной сети ВКонтакте.

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